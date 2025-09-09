 Togg’dan Avrupa’ya 5 yıldızlı ihracat

Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen IAA Mobility 2025, bu yıl Türk otomotiv sektö­rü için tarihi bir dönüm nok­tası oldu. Türkiye’de üretilen markalar, fuarın en çok konu­şulanları arasına girdi. Yerli elektrikli otomobil markası Togg, Avrupa pazarına adımı­nı Münih’ten atarken, dünya lansmanını yaptığı yeni mo­deli T10F ile büyük ilgi topla­dı ve aynı zamanda T10X’i de satışa çıkardı.

Almanya’da ilk kez resmi olarak sahne alan Togg, tamamen elektrikli fastback modeli T10F’in dün­ya prömiyerini Münih’te ger­çekleştirdi. Daha gelmeden Avrupa standartlarında yapı­lan Euro NCAP güvenlik test­lerinden 5 yıldız alan model, Türkiye için de resmen yeni bir dönemi başlattı.

Sipariş üzerine satış yapılacak

Togg T10F Türkiye pazarı­na 15 Eylül 2025 itibarıyla sa­tışa sunulacak. Model sonra­sında Avrupa’da da satışa açı­lacak. Sedan fastback modelin Avrupa ön siparişi 29 Eylül’de başlayacak. Aynı zamanda markanın ilk göz ağrısı olan T10X’in de satışına başlana­cak. Satış daha önce T10X’te olduğu gibi çekiliş ile olmaya­cak. Sipariş üzerine satış ger­çekleşecek. T10F tıpkı öncüsü T10X gibi Togg’un dijital plat­formu Trumore ile bağlantılı bir deneyim sunacak. Kulla­nıcılar Trumore ile fintek, in­surtek, blokzinciri, IoT, yapay zekâ gibi yeni nesil teknoloji­lerle kişiselleştirilmiş, kulla­nıcı odaklı, akıllı ve empatik bir deneyimin parçası olacak.

623 kilometre menzille Avrupa sınırını geçti

Yeni sedan model, dört fark­lı teknik versiyon ve V1E, V1 ve V2 olmak üzere üç farklı donanım seçeneğine sahip olacak. V1E Standart Men­zil (RWD), V1 Uzun Men­zil (RWD), V2 Uzun Men­zil (RWD) ve V2 AWD (çift motorlu, dört çeker). 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş) versiyonları, iki farklı batarya seçeneğiyle 350 km’ye (52,4 kWh batarya) ve 623 km’ye (88,5 kWh batarya) varan menziller sunuyor. 700 Nm tork üreten çift motorlu T10F AWD (dört çeker) ver­siyonu ise 88,5 kWh batarya­sıyla 523 km WLTP menzile ulaşıyor.

“Almanya’dan tüm Avrupa’ya açılacağız”

Münih’deki fuarda açıkla­malarda bulunan Togg Yöne­tim Kurulu Başkanı Fuat Tos­yalı, Avrupa yolculuğunun tarihi bir dönüm noktası oldu­ğunu belirtti. Tosyalı, “Tarihi­mizde ilk defa, fikri mülkiyet haklarının tamamı ülkemize ait bir otomobil üretmek, ül­kemiz sanayi tarihine baktı­ğınızda başlı başına bir mey­dan okumaydı ve biz bunu ba­şardık.

Çok şükür yılmadık, karşımıza sıkıntılar çıksa da her zaman çözüm odaklı ol­duk, çok çalıştık. 7 yıl boyun­ca planlarımız doğrultusun­da ilerledik. Geldiğimiz nok­tada, daha önce koyduğumuz hedefler doğrultusunda ül­kemizde yakaladığımız başa­rıyı küresel pazarlara taşıya­rak, Avrupa’ya adım atıyoruz. Hem T10X hem T10F mode­limizi 29 Eylül itibarıyla Al­manya’da ön siparişe açıyo­ruz. Almanya’dan kademeli olarak diğer Avrupa ülkeleri­ne açılacağız” dedi.

“Burada güçlü bir değer yaratacağız”

Togg CEO’su M. Gürcan Ka­rakaş da ‘Bir otomobilden faz­lası’ için çıktıkları yolda kısa, orta ve uzun vadeli planlarını adım adım gerçekleştirmek­ten mutluluk duyduklarını be­lirterek, şöyle konuştu: “Ülke­mizde elde ettiğimiz başarı­nın yanında küresel rekabette de yerimizi almak için çalış­malarımızda hiç hız kesme­dik. Dünyadaki ve sektörde­ki gelişmeleri yakından takip eden bir şirket olarak, Avru­pa hedeflerimiz kapsamında 2021 yılı mayıs ayında Stutt­gart’ta Togg Europe GmbH’yı kurmuştuk.

O günden bu ya­na Avrupalı kullanıcıların ih­tiyaç ve beklentilerine uygun mobilite çözümlerine odak­landık. Almanya, yaygın bir elektrikli araç altyapısı ve elektrikli araçların teşvik ve tercih edilmesi açısından da Avrupa pazarına açılmak için en uygun ülke olarak öne çık­tı. T10X ve T10F modelimizi Avrupalı kullanıcılarla buluş­turacağımız için heyecanlıyız. Akıllı mobilite cihazlarımız ve dijital deneyim platformu­muz Trumore ile Avrupa’da da güçlü bir değer yaratacağımı­za inanıyoruz.”

Avrupalı fuara Türk damgası

Fuara gelen yarım milyona yakın ziyaretçi, Münih şehir merkezine taşınan Open Space alanında bu araçları yakından görme şansı buldu. Togg’un standı, yalnızca Türk ziyaretçiler için değil, Avrupalı medya ve tüketiciler için de merakın odağı haline geldi. Renault ve Hyundai’nin Türkiye’de üretim vurgusu da, ülkenin otomotiv sektöründeki stratejik önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Münih’te Avrupa devleri BMW, Mercedes ve Volkswagen’in yeni elektrikli modelleriyle Çinli üreticilerin güçlü çıkışı konuşulurken; Türkiye’den çıkan Togg ve Türkiye’de üretim yapan Renault ile Hyundai’nin varlığı, fuara bambaşka bir boyut kazandırdı. Böylece, Türkiye’nin Avrupa mobilite ekosistemindeki rolü bundan sonra daha da büyüyecek.