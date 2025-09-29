Togg’un Almanya’daki satış fiyatı açıklandı

Togg, ihracat yolculuğunda ilk adımı Almanya’da attı. T10X ve T10F modellerinin fiyatları 34 bin 295 Euro’dan başlıyor, teslimatlar Ocak 2026’da yapılacak.

Togg’un T10X ve T10F modellerinin Almanya fiyatları birebir aynı olacak şekilde belirlendi.

* V1 donanım, standart menzil, arkadan itişli: 34 bin 295 Euro

* V1 donanım, uzun menzil, arkadan itişli: 40 bin 118 Euro

* V2 donanım, uzun menzil, arkadan itişli: 41 bin 200 Euro

Şirketten yapılan açıklamada, Almanya’daki teslimatların Ocak 2026’da başlayacağı bildirildi.

“Önce Almanya, Sonra Fransa ve İtalya”

Münih’teki lansmanda hem T10X’in hem de T10F’nin Euro NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız aldığı duyurulmuştu.

Togg CEO’su Gürcan Karakaş, ihracat hedeflerine ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

“Almanya’da rekabetçiliğimizi gösterip başarılı olduktan sonra her ülkede başarılı olabiliriz. Buradan edindiğimiz deneyimleri Fransa ve İtalya’da devam ettirerek ilerlemek istiyoruz.”