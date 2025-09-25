Togg'un yeni modeli T10F yollara çıktı: İlk teslimatlar başladı!

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, tamamen elektrikli sedan modeli T10F'in ilk teslimatlarını gerçekleştirdiğini duyurdu. Şirketin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamaya göre, ön sipariş veren müşteriler araçlarına kavuşmaya başladı. Togg'un bu yeni modeli, ön siparişe açıldığı gün yoğun ilgi görerek stoklarını hızla tüketmişti.

Togg T10F, farklı menzil ve donanım seçenekleriyle piyasaya sunulmuştu. Aracın başlangıç fiyatları V1 RWD Standart Menzil için 1 milyon 878 bin TL, V1 RWD Uzun Menzil için 2 milyon 188 bin TL ve V2 RWD Uzun Menzil için 2 milyon 363 bin TL şeklindeydi.

Teknik özellikleriyle dikkat çekiyor

Togg T10F'in standart menzilli versiyonu, 160 kW (218 beygir) güç ve 350 Nm tork üreten motoruyla 52,4 kWh kapasiteli bataryaya sahip. Bu versiyon 0'dan 100 km/s hıza 7,2 saniyede ulaşabiliyor ve 335 km karma, 421 km şehir içi menzil sunuyor.

Uzun menzilli seçeneklerde ise batarya kapasitesi 88,5 kWh'ye yükseliyor. V1 RWD Uzun Menzil versiyonu 623 km karma menzile ve 7,5 saniyelik hızlanma değerine sahipken, V2 RWD Uzun Menzil versiyonu 610 km menzil sunuyor.

Serinin en üst seviyesi olan V2 AWD dört tekerlekten çekiş sistemiyle 320 kW (435 beygir) güç ve 700 Nm tork üretiyor. Bu güçlü model, 0'dan 100 km/s hıza sadece 4,1 saniyede ulaşabiliyor ve 523 km karma menzili bulunuyor.

Tüm T10F modellerinde ortak olarak MacPherson ön süspansiyon, çok noktalı bağımsız arka süspansiyon ve hava soğutmalı disk frenler standart olarak yer alıyor. Ayrıca, araçlarda 11 kW AC ve 180 kW DC hızlı şarj desteği de mevcut.