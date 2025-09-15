Togg'un yeni modeli T10F'e yoğun ilgi! Hızlı teslim stokları bitti
Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil üreticisi Togg, ikinci modeli T10F'i satışa sundu. Sedan gövde yapısıyla dikkat çeken araç, 1,86 milyon TL'den başlayan fiyatlarla piyasaya çıktı. Ön siparişe açıldığı gün yoğun ilgi gören T10F'in hızlı teslimat stokları aynı gün tükendi.
Yeni modele yoğun ilgi
Togg'dan yapılan açıklamaya göre, ön siparişe açılan yeni model, yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Hızlı teslimat için ayrılan ilk T10F stokları aynı gün içinde tükendi.
Markanın sosyal medya hesapları üzerinden "Hızlı teslim T10F stoklarımız tükenmiştir. Ön siparişlerinizi T10F konfigüratör üzerinden vermeye devam edebilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederiz" mesajıyla duyuruldu.
