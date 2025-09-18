Toyota, ABD'de gösterge paneli sorunu nedeniyle yüz binlerce aracı geri çağırdı

Toyota, gösterge panelinde hayati bilgileri göstermeyen yazılım hatası nedeniyle 591 bin aracını geri çağırdı.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, geri çağırmadan etkilenen modeller arasında Venza, Highlander, Lexus, Tacoma ve GR Corolla gibi çeşitli araçlar yer aldı.

Ajans, sorunun araç çalıştırıldığında gösterge paneli yazılımındaki bir hata nedeniyle hız, fren sistemi ve lastik basıncı uyarı ışıklarını görüntüleyememesinden kaynaklandığını belirtti.