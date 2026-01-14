Toyota Avrupa’da satış rekoru kırdı: 2025’te 1,23 milyon adedi aştı

Toyota, Avrupa otomotiv pazarında 2025 yılını rekorla kapattı.

Açıklanan verilere göre Toyota Avrupa, Ocak-Aralık döneminde 1 milyon 229 binin üzerinde araç satışı gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek satış hacmine ulaştı.

ForInvest Haber’e gönderilen açıklamada, Toyota Avrupa’nın elektrifikasyona sahip araçlarının toplam satışlar içindeki payının yüzde 77’ye yükseldiği belirtildi. Tamamen elektrikli araç satışları yüzde 46 artarken, şarj edilebilir hibritlerde yüzde 76, hibrit araçlarda ise yüzde 3’lük büyüme kaydedildi.

Marka bazında değerlendirildiğinde Toyota, Avrupa’da Ocak-Aralık döneminde satışlarını yüzde 5 artırarak 1 milyon 144 bine yakın adetlik hacme ulaştı. Bu sonuçla Toyota, üst üste beşinci kez Avrupa’nın en çok tercih edilen ikinci markası olma konumunu korudu. En çok satılan modeller arasında 200 bin 477 adetle Yaris Cross ilk sırada yer alırken, Yaris 167 bin adetlik satışla ikinci sırada bulundu. Türkiye’de üretilen Toyota C-HR ise 143 bin adetlik satış performansı sergiledi. Bu modelin 39 bin 547 adedi şarj edilebilir hibrit Toyota C-HR Plug-in Hybrid olarak gerçekleşti. Toyota’nın Türkiye fabrikasında üretilen bir diğer model Corolla Sedan’ın satışları da 62 bin adedi aştı.

Toyota’nın Avrupa genelindeki elektrifikasyonlu araç satışları yüzde 5 artışla 948 bin adede yükseldi. Tamamen elektrikli araç satışları yüzde 53 artarak yaklaşık 52 bin adet olurken, şarj edilebilir hibrit satışları yüzde 91 artışla yaklaşık 72 bin adede ulaştı. Şirket, bu büyümenin CO2 emisyonlarının daha hızlı düşürülmesine katkı sağladığını bildirdi.

Toyota, hafif ticari araç pazarında da tarihi bir performansa imza attı.

Toyota Professional markası altında sunulan hafif ticari araç satışları, 2025 yılında yüzde 19 artışla 158 bin 270 adede çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Hilux satışları yüzde 20 artışla 46 bin adedi aşarken, PROACE ailesi geniş ürün gamının etkisiyle yüzde 19’luk büyüme kaydetti. Bu performansla Toyota’nın Avrupa hafif ticari araç pazar payı yüzde 6,7 ile yeni bir rekor seviyeye ulaştı.