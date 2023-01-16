Toyota, Avrupa’da yılı rekor pazar payıyla tamamladı

Toyota açıklamasına göre, marka, Avrupa toplam otomotiv pazarının yüzde 11 gerilediği dönemde, adetlerini ve pazar payını artırmayı başardı. 2021’e göre pazar payını yüzde 0,9 puan artıran Toyota Avrupa, yüzde 7,3’lük rekor bir pay elde etti. Toyota, bu başarısıyla Avrupa'nın en çok satan 2’nci binek otomobil markası konumunu da pekiştirdi.

Toyota’nın performansındaki kilit nokta ise hibritler, plug-in hibritler, elektrikliler ve yakıt hücrelilerden oluşan çevreci araçlarına olan artan talep oldu. Toyota Avrupa’nın elektrik motorlu araç satışları da 2021’e göre yüzde 14 artarak 718 bin 608 adet oldu. Avrupa’da toplam satışların yüzde 66’sını elektrik motorlu araçlar oluştururken, Batı Avrupa’da bu oran 74 olarak gerçekleşti.

Önceki yıla göre yüzde 3 artış

Toyota, marka bazında ise 2022 satışlarını önceki yıla göre yüzde 3 artırarak 1 milyon 30 bin 508 adet araç satışına ulaştı. Markanın en çok satan modelleri Yaris (185 bin 781), Corolla (182 bin 278), Yaris Cross (156 bin 86), RAV4 (113 bin 297) ve C-HR (109 bin 543) oldu ve bu modeller tüm satışların yüzde 74’ünü temsil etti. Corolla Cross Hybrid ve elektrikli bZ4X SUV gibi yeni modeller ise genel müşteri talebini artırdı. Toyota markasının elektrik motorlu araç satışları da 2022’de önceki yıla göre yüzde 16 yükselerek 677 bin 823 adet oldu.

Aralık ayında her yıl düzenlenen Kenshiki Forum’da da farklı teknolojilere sahip olacak şekilde ürün gamını genişleteceğini duyuran Toyota, 2035’te AB bölgesinde tüm yeni araçlarında CO2 emisyonunu sıfıra indirecek ve 2040’a kadar ise tüm operasyonlarını karbon nötr hale getirecek.