Toyota hız kesmiyor! Küresel satışlarda sekiz ay üst üste artış

Toyota Motor, Ağustos 2025 satış verilerini açıkladı. Buna göre şirketin küresel araç satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,2 artarak 844 bin 963 araca yükseldi.

ABD’de güçlü talep, Japonya’da düşüş

Şirketin en büyük pazarı olan ABD’de hibrit modellere yönelik güçlü ilgi satışları yüzde 13,6 artırdı. Buna karşılık Japonya iç pazarında satışlar yüzde 12,1 oranında düşüş gösterdi.

Üretim üç aydır artışta

Toyota’nın küresel araç üretimi ise aynı ayda yüzde 4,9 artışla 744 bin 176 adede çıktı. Bu, üretimde üst üste üçüncü ay artış anlamına geliyor.

Japonya içi üretim: Yüzde 12 artışla 207 bin 990 araç

Yurtdışı üretim: Yüzde 2,4 artışla 536 bin 186 araç

Lexus dahil satışlar

Veriler, Toyota’nın lüks markası Lexus’u da kapsıyor. Böylece şirket, küresel satışlarda sekizinci ay üst üste artış kaydederek istikrarlı büyümesini sürdürdü.