Toyota hız kesmiyor! Küresel satışlarda sekiz ay üst üste artış
Toyota Motor, Ağustos 2025’te küresel satışlarını yüzde 2,2 artırarak 844 bin 963 araca yükseltti. Artışta özellikle ABD’de hibrit modellere yönelik talebin yüzde 13,6’lık sıçramayla öne çıkması etkili oldu. Japonya iç pazarında satışlar yüzde 12,1 gerilese de, küresel üretim yüzde 4,9 artışla 744 bin 176 araca ulaştı. Şirket böylece küresel satışlarda üst üste sekizinci ay büyüme kaydetti.
Toyota Motor, Ağustos 2025 satış verilerini açıkladı. Buna göre şirketin küresel araç satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,2 artarak 844 bin 963 araca yükseldi.
ABD’de güçlü talep, Japonya’da düşüş
Şirketin en büyük pazarı olan ABD’de hibrit modellere yönelik güçlü ilgi satışları yüzde 13,6 artırdı. Buna karşılık Japonya iç pazarında satışlar yüzde 12,1 oranında düşüş gösterdi.
Üretim üç aydır artışta
Toyota’nın küresel araç üretimi ise aynı ayda yüzde 4,9 artışla 744 bin 176 adede çıktı. Bu, üretimde üst üste üçüncü ay artış anlamına geliyor.
Japonya içi üretim: Yüzde 12 artışla 207 bin 990 araç
Yurtdışı üretim: Yüzde 2,4 artışla 536 bin 186 araç
Lexus dahil satışlar
Veriler, Toyota’nın lüks markası Lexus’u da kapsıyor. Böylece şirket, küresel satışlarda sekizinci ay üst üste artış kaydederek istikrarlı büyümesini sürdürdü.