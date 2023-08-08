Toyota, planlı bakım nedeniyle üretime ara veriyor

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye tesisleri, planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları kapsamında 14-27 Ağustos tarihlerinde geçici olarak çalışmayacak.

Bu süreçte, kaliteli üretim önceliğinde sürekli iyileştirme mantığıyla üretim hatlarında bakım, onarım ve revizyon çalışmalarını gerçekleştirecek.

Bir ilki yapacak

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya'da dünyada ilk kez şarj edilebilir hibrit otomobil ve batarya üretimini gerçekleştirecek.

Yeni Toyota C-HR modeli, Türkiye'de üretilen ilk şarj edilebilir hibrit otomobil ve Toyota Avrupa tesisleri arasında şarj edilebilir otomobil üreten ilk fabrika olacak.

Bu proje için 317 milyon avroluk bir yatırım gerçekleştirilecek ve Toyota'nın Türkiye'deki toplam yatırım tutarı 2,3 milyar avroyu bulacak.

Fabrikada kurulan batarya üretim hattı yıllık 75 bin adet batarya kapasitesine ulaşırken, Toyota Avrupa'nın elektrifikasyon dönüşümüne öncülük edecek.