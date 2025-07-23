Türkiye 202 ülkeye otomotiv yan sanayi ürünü ihraç etti

Türkiye, 2025 yılının ilk yarısında otomotiv yan sanayi ihracatında yeni bir eşiği aştı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Ocak-Haziran döneminde 202 ülke, serbest ve özerk bölgeye toplam 7 milyar 679 milyon 202 bin dolarlık yan sanayi ürünü ihraç edildi. Bu rakam, toplam otomotiv ihracatının yüzde 38,4’üne karşılık geliyor.

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,17’lik bir artış kaydedilirken, en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Bu ülkeye yapılan dış satım, geçen seneye göre yüzde 5,3 artarak 1 milyar 666 milyon 660 bin dolara yükseldi.

Fransa, 542 milyon 507 bin dolarlık ihracatla ikinci sırada yer alırken, ABD ise yüzde 7,4 artışla 527 milyon 98 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. Romanya ve İtalya ise sırasıyla 509 milyon ve 454 milyon dolarlık satışla ilk beşte yer aldı.

İspanya’ya yapılan ihracat ise dikkat çekici bir artış gösterdi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,5 artarak 440 milyon 216 bin dolara yükseldi.

Diğer dikkat çeken ülkeler ve ihracat rakamları şöyle:

* Birleşik Krallık: 359 milyon 656 bin dolar

* Polonya: 346 milyon 930 bin dolar

* Çekya: 194 milyon 591 bin dolar

* Belçika: 188 milyon 761 bin dolar

İlk 10 ülkeye toplamda 5 milyar 230 milyon doları aşkın yan sanayi ürünü gönderilirken, geriye kalan 192 ülkeye 2,44 milyar dolarlık ihracat yapıldı.

Listede yer alan en az ihracat yapılan ülke ise yalnızca 54 dolarlık dış satımla Cayman Adaları oldu.