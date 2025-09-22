Türkiye, Citroen’in en iyi üçüncü pazarı oldu

Ali Yıldırım

Markanın Türkiye’deki toplam satışları 40 bin 395 adede ulaşarak yüzde 5 pazar payı elde etti.

Citroen Marka Direktörü Bora Duran, “Ağustos sonuçları, bizi ilk 8 aylık dönemde Citroen’in en güçlü 3’üncü pazarı haline getirdi. Bugün itibarıyla bizden fazla satış gerçekleştiren sadece Fransa ve İtalya var. Üstelik ağustos ayı özelinde Fransa’nın ardından en fazla Citroen satışı yapılan ikinci ülke konumuna ulaştık. Bu başarı, Citroen’in dünya genelindeki satışlarının yüzde 9’unun Türkiye’de yapıldığı anlamına geliyor” dedi.

Citroen’in yeni nesil teknolojilere büyük yatırım yaptığını ifade eden Bora Duran, şöyle devam etti:

“Bu da bize elektrikli araç penetrasyonunda önemli bir avantaj sağlıyor. Bugün itibarıyla Türkiye’deki toplam binek araç satışlarımızın yüzde 21,6’sını elektrikli otomobiller oluşturuyor. Mayıs ayında lanse ettiğimiz B segmentindeki iddialı modellerimiz e-C3 ve e-C3 Aircross, bu başarımızda kuşkusuz önemli bir rol oynuyor. Binek araç satışlarımızın yüzde 53’ünü, yani satılan her iki araçtan birini tek başına C4 X modelimiz karşılıyor. Türkiye’de satılan Citroen araçlarının yüzde 35’ini hafif ticari modellerimiz oluşturuyor.”