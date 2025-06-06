Türkiye otomobil pazarında elektrikli ve hibrit devrimi: Pazar payı yüzde 42,9'a ulaştı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2025 yılının Ocak-Mayıs döneminde otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,1 artarak 394 bin 327 adede ulaştı. Aynı dönemde elektrikli ve hibrit araçlar dikkat çeken bir ivme yakaladı.

Yılın ilk 5 ayında tam elektrikli otomobil satışları yüzde 114,1 artarak 59 bin 92'ye, hibrit satışları ise yüzde 102,3 artışla 109 bin 398'e yükseldi. Bu araçların toplam pazar içindeki payı sırasıyla yüzde 15 ve yüzde 27,7 oldu. Plug-in hibrit araç satışları da 20 bin 812 adede ulaşarak, yüzde 5,3'lük pazar payı elde etti.

Benzinli ve dizel geriliyor

Benzinli otomobillerin satış payı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66,1’den yüzde 48,1’e, dizel otomobillerin payı yüzde 10,5’ten yüzde 8,4’e geriledi. Otogazlı modellerin payı ise yüzde 0,6 seviyesinde kaldı.

Elektrikli motorlu (tam elektrikli, uzatılmış menzil ve hibrit) araçların toplam satış adedi 169 bin 246’ya ulaştı. Böylece içten yanmalı motorlara alternatif teknolojiler, otomobil pazarının yüzde 42,9’unu oluşturdu.

Mayısta rekor satış: 16 bin 802 elektrikli otomobil

Sadece mayıs ayında 16 bin 802 tam elektrikli araç satıldı. Bu rakam, aylık bazda yüzde 19,7’lik bir pazar payına denk geliyor.