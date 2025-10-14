Türkiye ve Macaristan'dan sonra BYD Avrupa’daki üçüncü fabrikası için gözünü oraya çevirdi

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden BYD, Avrupa’daki üretim kapasitesini artırmaya hazırlanıyor.

Reuters’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, şirket kıtada kurmayı planladığı üçüncü otomobil fabrikası için İspanya’yı en güçlü aday olarak değerlendiriyor.

BYD’nin Avrupa’daki yeni yatırımı, halihazırda planlanan Macaristan ve Türkiye tesislerine ek olarak hayata geçirilecek. Bu yeni fabrikanın, Tesla ile rekabet eden BYD için Avrupa pazarındaki konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor.

İspanya neden ön planda?

Kaynaklardan biri, İspanya’nın düşük üretim maliyetleri ve temiz enerji altyapısı sayesinde BYD’nin dikkatini çektiğini belirtti.

Ülke, son yıllarda elektrikli araç üretiminde Avrupa’nın önde gelen merkezlerinden biri olma yolunda önemli adımlar atıyor.

BYD İspanya ve Portekiz Ülke Müdürü Alberto De Aza, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, “İspanya, güçlü sanayi altyapısı ve ucuz elektriğiyle BYD’nin Avrupa’daki üretim ağını genişletmek için ideal bir ülke” demişti.

Nihai karar yıl sonuna kadar açıklanacak

Üçüncü bir kaynak, şirketin henüz nihai bir karar almadığını ve İspanya dışında diğer ülkelerin de değerlendirildiğini söyledi.

Fabrikanın kurulacağı yerle ilgili kararın yıl sonuna kadar açıklanması ve kararın Çinli düzenleyici kurumların onayına sunulması bekleniyor.

BYD’nin Avrupa stratejisi

BYD, son dönemde Avrupa pazarına hızlı bir giriş yaptı.

Macaristan’daki üretim tesisinin inşası sürerken, Türkiye’deki yatırım planı da resmi düzeyde değerlendiriliyor.

Yeni İspanya fabrikasıyla birlikte BYD’nin Avrupa’daki üretim ayak izi genişleyecek ve markanın yerel üretim – yerel satış stratejisi güçlenecek.

Uzmanlar, bu adımın Tesla, Volkswagen ve Stellantis gibi rakiplerle olan rekabette BYD’ye önemli avantaj sağlayacağını belirtiyor.