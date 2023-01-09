Türkiye yine Fiat dedi

Volkan DEMİRKUŞAK

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek amacıyla organize ettiği ODMD Satış ve İletişim Ödülleri’nin on üçüncüsü gerçekleşti. Biz hafta içi konuya biraz değinip detayları bugüne bırakmıştık. Şimdi biraz konuyu derinleştirelim. Türkiye’nin gerçeği fiyat ve dolayısıyla Fiat. Tek başına fiyattan ötürü bu kadar satış yaptı demek Egea’nın haklı başarısını azımsamak olur. Bu nedenle Türkiye’nin otomobili yine Egea oldu demek en doğrusu. Tek başına 6 haneli yani 100.000’i aşan bir modelden bahsediyoruz. Model çeşitliliğinin, dayanıklılığın lokal ihtiyaçların cevap bulmasıyla birlikte haklı bir başarı elde etti; marka ve dördüncü kez binek otomobil pazarının lideri oldu.

146.435 adetlik toplam satışla gurur duyduklarını söyleyen Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç “Yaşanan tüm belirsizlik ve zorluklara rağmen, 2022 yılında da FIAT markası olarak yine çok önemli iş sonuçlarına imza attık. Bugün, Türkiye pazarındaki liderliğimizi daha da güçlü bir şekilde sürdürüyor olmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Dördüncü kez üst üste elde ettiğimiz toplam pazar liderliğimizin üstüne bu sene uzun bir aradan sonra otomobil pazarında da liderliği yakalıyor olmamız bu yılki çalışmalarımızın kıymetini bir kat daha arttırıyor” dedi. 2023’te yeni ürün ve hizmetlerle Fiat bakalım yine zirvede olacak mı?

Volvo ve Cupra esti

Özellikle SUV segmentinin yükselişi bazı markalara çok pozitif yansıdı. Volvo ise hem SUV hem de elektrikli modellerinin desteğiyle Türkiye rekorunu kırarak 8 bin 228 adetle kendi çıtasını aştı. Geçmiş dönemdeki Volvo modellerini yakinen kullanmış, pek çok dünya lansmanına katılmış bir gazeteci olarak XC90 ile başlayan yenilik rüzgarında, XC40 ve diğer modellerle birlikte İsveçli markaya sıkı bir dönüş olduğu ortada. Bakalım markanın bir sonraki hedefi ne olacak?

Yine rakamlar arasında kalem oynatırken dikkatimi çeken markalardan biri de Cupra. Pek çok otomobil tutkunu için Seat’ın bir versiyonu olarak akıllarda kalan, VW Grubu’nun kararıyla Volkswagen’in üstüne konumlandırılan bir markaya dönüşen Cupra aralık ayında 370 yıl boyunca da toplam 2 bin 792 adetle "En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası" oldu. İspanya’daki son basın etkinliğine katıldığım Cupra’nın gelecek 2 yılda çok farklı modellerle caddelerde olacağını da görünce markanın aldığı rüzgarla çok daha fazla yol kat etme imkanı olduğunu da söyleyebilirim.

Yüksek vergiler 1.6’ya mecbur etti

Orta ya da düşük gelirli bir Türk için 1.6 litre ve üzeri otomobile binmek yıllardır hayaldi. Rakamlar 1.6 litre ve üzerindeki otomobillerin artık hayallerden de uzaklaştığını gösteriyor. 1.600 cc ve altındaki motor hacimli otomobiller bir önceki yıla oranla yüzde 2’lik artış göstererek yüzde 87’ye gelirken, 2000 cc aralığındaki otomobiller ise yüzde 0.2 pay aldı. Pek çok gelişmiş ülkede otomobillerin vergileri emisyon oranlarıyla belirlenirken bizde hala motor hacminin esas alınıyor oluşu eleştiri konusu. Çevre açısından önemli olan emisyon oranlarında satılan otomobillerin yüzde 38.7’si karbon emisyon oranlarına göre 100-120 g/km.

Herkes SUV peşinde

ODMD Genel Koordinatörü Hayri Erce ve ekibinin hazırlamış olduğu raporlar arasında, SUV pazarındaki yükseliş çok dikkat çekici. Eskiden sedan ülkesi olarak bilinen Türkiye’de artık tek gerçek SUV modeller. Gövde tiplerine göre her 100 otomobilden 41. 4’ü SUV, bu da 2022 yılında Türkiye’de 245 bin 410 adet SUV modelin satıldığı anlamına geliyor. Markalar da bu yöndeki yönelimi görüp SUV modellere ağırlık vermeye devam ediyor. SUV modelleri yüzde 36.6 ile Sedan, yüzde 20.1 ile hatchback’ler izliyor. En çarpıcı rakamlardan biri de benzinliler. Türkiye’de satılan her 100 otomobilin 69’u benzinli. Dizellere rağbet azalırken, sayıları hala çok az olsa da elektrikli otomobillere ilgi artıyor. 7 bin 733 elektrikli otomobil gelişen pazarın da işareti.

22 kişi Ferrari aldı

Herkesin duvarlarını süsleyen, süperspor markalar da yine alıcı bulmakta zorlanmadı. Geçtiğimiz yıl 22 adet Ferrari, 15 Bentley ve 14 Lamborghini satıldı. Benim açımdan bir diğer dikkat çekici marka da Lexus oldu. Yıllardır Avrupa’da, Amerika’da gördüğümüz Lexus’un Türkiye serüveni çok geç başlamıştı. O dönem markanın kısa vadeli hedefleri 100’ü aşmaktı. Geçtiğimiz yılı 336 adetle tamamlayan Lexus’un yakın dönem hedefi 500’müş. Toplantı esnasında kısa bir sohbet etme şansı bulduğum Lexus Operasyon Direktörü Murat Ertuğrul, yeni modellerle birlikte yıllık 500 adedi aşmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye otomatik şanzımanı sevdi

Türkiye'de otomobil kullanıcıları otomatik şanzımanı sevdi. Durum 2022 yılı rakamlarına yansımış durumda. Geçen yıl satışlarda otomatik şanzımanlı otomobiller; 464 bin 338 adetle yüzde 78,3 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 128 bin 322 adetle yüzde 21,7 pay aldı.

Hafif ticarinin ilk 5'i

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında 66 bin 132 satışla Ford listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 49 bin 81 satışla Fiat ve 11 bin 661 satışla Toyota izledi. Renault, 11 bin 433 satışla dördüncü ve Volkswagen 10 bin 646 satışla beşinci oldu.

Marka içinde marka Accord

Otomobil lansmanları, toplantıları arasında vakit bulduğum kadar otomobil test etmeye de çalışıyorum. Bazı otomobilleri tekrar kullanmak kullanıcıya da farklı tatlar bırakıyor. Ben de bu haftayı Honda Accord ile geçirdim. Civic ile birlikte markayı taşıyan Accord geleneksel hisler yaşattı bana. Otomobillerin iç mekanlarındaki bolca oyuncaklar, dev multimedya ekranları, minimal vitesler ya da kumandalar yerine bildiğimiz, geleneksel bir otomobil olarak karşımdaydı Accord. Geniş iç mekan, bolca saklama alanı, verimli sessiz motor, bolca güvenlik donanımı Honda sevenlerin Accord’dan vazgeçmemesinin işaretleri. Tabi artık model yenileme dönemi de geliyor, Civic’teki pek çok yeniliği bir sonraki Accord’da da göreceğiz. Honda Türkiye’nin geçtiğimiz yılı 21 bin 249 adetlik satışla tamamladığını da not edelim.

MTV ve borç yapılandırma taksidi için son tarih 31 Ocak

Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksiti ile borç yapılandırmasına ilişkin taksit ödemelerinin 31 Ocak Salı gün sonuna kadar yapılması gerekiyor. 2023 yılına ait MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak 2023'te başladı. MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuz olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor.