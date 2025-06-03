Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin mayıs ayı verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Otomobil satışları 2025’in ilk beş aylık döneminde (ocak-mayıs) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artarak 394 bin 327 adet oldu.

Otomobil satışları mayısta bir önceki yılın aynı göre ise yüzde 6,1 artışla 85 bin 123 olarak kayıtlara geçti.

ODMD verilerine göre otomobil pazarı 10 yıllık mayıs ayı ortlama satışlarına göre yüzde 48,2 artış gösterdi.

En çok satan C segmenti

Segmentlere göre bakıldığında ise yılın ilk beş ayı otomobil pazarının yüzde 88,1’ini düşük vergi oranlarına sahip A, B, C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmentinin payı yüzde 54,5, satış adeti ise 214 bin 825 oldu. B Segmenti 103 bin 339 adet satışla pazar payının yüzde 26,2’sini aldı.

Gövde tipinde SUV liderliği devam ediyor

Gövde tipine göre ise Ocak-Mayıs 2025 döneminde en çok tercih edilen araçlar SUV otomobiller oldu. Yüzde 61,7’lik pazar payıyla 243 bin 122 adetlik satış hacmine ulaşıldı.

Sedan gövdeler ise yüzde 22,3’lük pazar payıyla 88 bin 6 adet, H/B otomobiller ise yüzde 15’lik pazar payıyla 59 bin 238 adet sattı.

En çok satan otomobil markaları hangileri?

RENAULT: Otomobil pazarında Mayıs 2025’te lider 8 bin 344’lük satış rakamıyla Renault oldu. Renault, Ocak-Mayıs dönemindeki 45 bin 244 adetlik satışta 2025’in ilk beş ayında zirvede yer aldı.

VOLSKWAGEN: Volkswagen’in mayıs satış rakamı 6 bin 671 oldu. Bu satış adetiyle mayıs ayı ikincisi olan marka, Ocak-Mayıs döneminde ise 27 bin 916’lık satışla üçüncü sırada yer aldı.

FIAT: Mayıs’ta 6 bin 164 otomobil satan Fiat, yılın ilk beş ayında 27 bin 611’lik satış rakamıyla 2025’in ilk beş ayında dördüncü sıraya oturdu.

HYUNDAI: Mayıs ayının dördüncüsü Hyundai’nin mayıs satışı 5 bin 388, ilk beş aydaki satış rakamı ise 25 bin 837. Hyundai ilk beş ayda en çok otomobil satan beşinci marka oldu.

BYD: Mayıs ayında beşinci olan BYD’nin satış rakamı 5 bin 36. İlk beş ayda 18 bin 644 adet satan BYD yedinci sırada kendine yer buldu. Mayısta en dikkat çekici sıçrayış da BYD’den geldi.

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin paylaştığı verilere göre; mayıs ve 2025'in ilk beş ayında en çok otomobil satan markalar da ortaya çıktı...

Renault

Mayıs 2025: 8.344 adet

Ocak-Mayıs 2025: 45.244 adet

Volkswagen

Mayıs 2025: 6.671 adet

Ocak-Mayıs 2025: 27.916 adet

Fiat

Mayıs 2025: 6.164 adet

Ocak-Mayıs 2025: 27.611 adet

Hyundai

Mayıs 2025: 5.388 adet

Ocak-Mayıs 2025: 25.837 adet

BYD

Mayıs 2025: 5.036 adet

Ocak-Mayıs 2025: 18.644 adet

Toyota

Mayıs 2025: 4.636 adet

Ocak-Mayıs 2025: 31.813 adet

Peugeot

Mayıs 2025: 4.381 adet

Ocak-Mayıs 2025: 24.802 adet

Citroen

Mayıs 2025: 3.941 adet

Ocak-Mayıs 2025: 14.092 adet

Skoda

Mayıs 2025: 3.792 adet

Ocak-Mayıs 2025: 15.669 adet

TOGG

Mayıs 2025: 3.678 adet

Ocak-Mayıs 2025: 14.003 adet

Opel

Mayıs 2025: 3.667 adet

Ocak-Mayıs 2025: 17.143 adet

Chery

Mayıs 2025: 2.907 adet

Ocak-Mayıs 2025: 12.539 adet

BMW

Mayıs 2025: 2.632 adet

Ocak-Mayıs 2025: 14.029 adet

Nissan

Mayıs 2025: 2.508 adet

Ocak-Mayıs 2025: 9.475 adet

Audi

Mayıs 2025: 2.404 adet

Ocak-Mayıs 2025: 9.171 adet

Mercedes

Mayıs 2025: 2.254 adet

Ocak-Mayıs 2025: 11.924 adet

Kia

Mayıs 2025: 2.200 adet

Ocak-Mayıs 2025: 10.889 adet

Dacia

Mayıs 2025: 2.183 adet

Ocak-Mayıs 2025: 9.435 adet

Ford

Mayıs 2025: 2.103 adet

Ocak-Mayıs 2025: 11.206 adet

Tesla

Mayıs 2025: 1.545 adet

Ocak-Mayıs 2025: (Ocak-Mayıs verisi yok / listede yer almıyor)

Honda

Mayıs 2025: (Mayıs verisi yok / ilk 20’de değil)

Ocak-Mayıs 2025: 5.313 adet