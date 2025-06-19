Türkiye’de yılın otomobili ödülünü BYD Seal U kazandı

Türkiye’de yılın otomobili bu yıl BYD Seal U’nun oldu. Türkiye’de ilk kez Çinli bir model böylece ödül aldı. Tüm dünyada tasarım ödüllerini toplayan Kia EV3 de 20 puan farkla ikinci oldu. Fakat model Türkiye’de de yılın tasarımı ödülünü aldı. Peugeot 3008 de yarışmayı üçüncü sırada tamamladı.

Bu yıl 10’uncusu düzen­lenen Türkiye’de yı­lın otomobili seçimin­de galip Çin’den geldi. Ge­çen sene Togg T10X’in aldığı yılın otomobili ödülünden sonra bu sene Otomotiv Gaze­tecileri Derneği (OGD) üyeleri, BYD’nin Se­al U modelini seçti. ‘Türkiye’de Yı­lın Otomo­bili 2025’ yarışmasında bu sene kıya­sıya mücadele gerçekleşti. 64 otomotiv gazetecisinin oy kullandığı platformda 2.690 puanla BYD Seal U ilk sıraya yerleşirken, onu 20 puanlık farkla Kia EV3 takip etti. Lis­teye üçüncü sıradan da 2.390 puanla Peugeot 3008 girdi. Puan sırasına göre listeye gi­ren diğer modeller ise şöyle; Renault Duster 2.350 puan, Opel Grandland 2.310 puan, MINI Countryman 2.060 pu­an ve Jaecoo 7 1.530 puan.

4 farklı katagoride oylama yapıldı

Türkiye’de Yılın Otomo­bili final gecesi ve ödül tö­reninde ayrıca 4 farklı ka­tegorideki birinciler de belli oldu. Yılın Tasa­rımı, Yılın İnovatif Projesi, Yılın Basın Lansmanı ve bu yıl ilk kez verilen “Yılın Premium Otomobili ödül­leri de sahiple­rini buldu. OGD Başkanı Ufuk Sandık, ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Bu yılki yarışma şimdiye kadar gördüğümüz en çekişmeli yarışmalardan bi­riydi” dedi.

Yılın otomobili ödülünü tes­lim alan BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, “BYD Seal U modelimizin ‘Türki­ye’de Yılın Otomobili’ seçil­mesinden büyük bir mutlu­luk ve gurur duyuyoruz. Hem elektrikli hem de şarj edilebi­lir hibrit versiyonuna sahip Seal U, Türkiye’de Yılın Oto­mobili Ödülü’nü kazanarak, bu başarılara bir yenisi ekledi.

Pek çok kullanıcı, bu teknolo­jiyle ilk kez Seal U aracılığıyla tanıştı. Bu anlamda tüketici­lerden gördüğümüz yoğun il­ginin değerli otomotiv gazete­cileri tarafından da teyit edil­mesi bizim için çok kıymetli” diye konuştu.

Kia EV3 tasarımına ödül yağdı

Yılın tasarımı ödülü de geçen yıl olduğu gibi bu sene de Kia’ya gitti. Önceki yıl EV9 ile Türkiye’de yılın tasarımı ödülünü alan marka, 2025’te de EV3 ile aynı ödülün sahibi oldu. Bu tasarımla Kia EV3 sadece Türkiye’de değil dünyada da dikkat çeken bir model haline geldi. Piyasaya çıktığı günden yana model, birçok ödülü de beraberinde getirdi. Dünya çapında 96 farklı gazetecinin oylarıyla seçilen ‘Dünyada yılın otomobili’ ödülünü de Nisan 2025’te Kia EV3 almıştı.

EV3'ün zaferi, Kia'nın 2020'den bu yana Dünya Otomobil Ödülleri'nde kazandığı toplam ödül sayısını altıya çıkardı. Buna Türkiye’yi de ekleyince ödül sayısı şimdilik 7 oldu. Yılın İnovatif Projesi ödülü ise elektrikli saydamlığı değişen tavan teknolojisiyle Renault Rafale modeline verildi. Bu yıl ilk kez yarışmaya dahil edilen Yılın Premium Otomobili kategorisinde ise Mercedes- Benz AMG GT ödül aldı.

Yılın basın lansmanı: Renault Duster

Uzun bir süredir Türkiye’de yaptığı lansmanlarla dikkat çeken MAİS’de de (Renault-Dacia) gelenek bozulmadı. 2023’te Dacia Jogger, 2024’te Renault Austral ile yılın basın lansmanı ödülünü alan marka, bu sene de Renault Duster lansmanı birinciliği kaptı. ‘Kendi lansmanını kendin yap’ mottosuyla Türkiye’de basın mensuplarına ilk kez tanıtılan Renault Dacia, bu konseptle ‘Yılın Basın Lansmanı’ ödülünü almaya hak kazandı.

Türkiye’nin birbirinden güzel onlarca rotasında, binlerce kilometre yol katedilerek gerçekleştirilen lansman, yepyeni bir deneyim sundu. 35 farklı şehirde, 32 bin kilometrelik bir rotada, 81 ayrı etkinlikle 3 ay boyunca gerçekleştirilen lansman, “Bırak Geride Kalsın” konseptiyle her katılımcıya hayatın yorucu temposundan ve zorunluluklarından uzaklaşarak kendi rotasını seçme ve kendi lansmanını gerçekleştirme özgürlüğü sundu.