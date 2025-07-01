Türkiye’de Yılın Otomobili seçilen BYD Seal U’ya yüzde 40 zam geldi

Türkiye Otomobil Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından yaklaşık iki hafta önce "Yılın Otomobili" seçilen BYD Seal U, daha önce 1 milyon 925 bin TL fiyatla satışa sunuluyordu. Yapılan zammın ardından araç, yüzde 10’luk ÖTV diliminden yüzde 40’lık dilime geçti. Donanım seviyesinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Aynı modelin hibrit motorlu versiyonu olan BYD Seal U DM-i’ın fiyatında ise herhangi bir değişiklik olmadı. Araç, 2 milyon 115 bin TL fiyatla satışa sunulmaya devam ediyor.

Diğer BYD modellerine de zam geldi

Zam dalgasından BYD’nin diğer modelleri de etkilendi. Firmanın en uygun fiyatlı aracı olan BYD Dolphin Comfort modelinin fiyatı 70 bin TL artarak 1 milyon 435 bin TL’ye yükseldi.

BYD ATTO 3’ün fiyatı 85 bin TL zamla 1 milyon 795 bin TL, BYD HAN modelinin fiyatı ise 149 bin TL artarak 3 milyon 899 bin TL oldu.

BYD Seal U EV teknik özellikleri

Maksimum güç: 160 kW (218 HP)

Maksimum tork: 330 Nm

0-100 km/s hızlanma: 9,6 saniye

Maksimum hız: 175 km/s

Batarya kapasitesi: 87 kWh

DC hızlı şarj süresi (10-80%): 43 dakika

Elektrikli menzil (WLTP – karma): 500 km

Elektrikli menzil (WLTP – şehir içi): 674 km

Bagaj hacmi: 425 litre