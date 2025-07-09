Türkiye'deki elektrikli araç sürücüleri 40 yaşın altında

Türkiye'de elektromobilite hızla gelişiyor. 2016 yılında sadece 44 elektrikli araç yeni tescil edilmişken, bu rakam 2024 yılına kadar 105 binin üzerine çıktı. 2025'in ortalarına gelindiğinde ise 200 binin üzerinde elektrikli otomobilin Türkiye yollarında olduğu tahmin ediliyor. 10 yıllık ortalamaya göre ise yüzde 137'lik bir artış söz konusu.

Avusturyalı Wallbox üreticisi go-e tarafından yapılan araştırmada; sürücülerin eğilimleri de ortaya kondu. Türkiye'deki elektrikli araç sürücülerinin çoğunluğu 40 yaşın altında ve ortalamanın üzerinde bir eğitim seviyesine sahip.

Yüzde 70'i araçlarını düzenli olarak halka açık şarj noktalarında şarj ediyor. Yaklaşık yüzde 40'ı ise evde şarj ediyor ve bu eğilim giderek artıyor. Bu araçların neredeyse dörtte biri hala evdeki priz için 220 voltluk acil durum şarj kablosu kullanılarak şarj ediliyor. Yüzde 57'si sabit bir duvar kutusu kullanıyor. Yüzde 17'si ise halihazırda evde ve yolda esnek şarj imkanı sağlayan ve sabit bir Wallbox ile aynı güvenlik seviyesini sunan mobil bir Wallbox kullanıyor.

Seçim kriterleri ve kalite gereklilikleri

Araştırmaya göre, Türkiye'de en çok bilinen wallbox markaları, önde gelen yerli elektrik mühendisliği grubu Vestel'in yanı sıra Tesla ve akıllı mobil ve sabit ev şarj çözümleri için Avusturyalı şarj teknolojisi şirketi go-e olarak öne çıkıyor. Katılımcıların neredeyse üçte biri için ev için bir şarj çözümü seçerken en önemli kriterin zaman kontrollü şarj olduğu görülüyor.