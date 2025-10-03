Türkiye’nin ilk yerli batarya paketi yolda! TOGG ve proje ortakları çalışmalara başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde düzenlenen Milli Teknoloji Atölyesi ve Arif Ağaoğlu İleri Teknoloji ve Mühendislik Laboratuvarları Binası Açılış Töreninde konuştu.

Yerli batarya paketi TOGG iş birliğinde geliştiriliyor

Bakan Kacır, mobilite ekosisteminde yeni bir dönemin başladığını belirterek, ilk yerli batarya paketinin TOGG ve proje paydaşları iş birliğinde geliştirildiğini açıkladı.

Batarya teknolojilerinde ileri malzeme ve yeni yöntemlerle araç ağırlığının azaltılmasını, menzilin artırılmasını hedeflediklerini kaydeden Kacır, bu çalışmaların Türkiye’nin mobilite ekosistemine rekabet avantajı kazandıracağını vurguladı.

Üniversite-sanayi iş birliği ve yeni merkezler

Kacır, Türkiye’nin dört bir yanında Milli Teknoloji Atölyeleri kurulduğunu, gençlerin burada makine ve teçhizata erişim imkânı bulduğunu dile getirdi.

Uludağ Üniversitesi’nde açılan Arif Ağaoğlu İleri Teknoloji ve Mühendislik Merkezinin de bilim insanlarına ve öğrencilere önemli araştırma imkânları sağlayacağını ifade etti.

Merkezde yer alan Batarya Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Platformu (BATEG) ve kompozit malzeme laboratuvarlarının da kritik çalışmalara ev sahipliği yapacağını söyledi.

Milli Teknoloji Hamlesi’nin ivmesi

Kacır, Türkiye’nin son 23 yılda bilimsel yayın üretiminde ve Ar-Ge altyapısında büyük ilerleme kaydettiğini belirterek, teknopark sayısının 2’den 113’e yükseldiğini, 20 yüksek teknoloji platformunun kurulduğunu ve TÜBİTAK eliyle milyarlarca liralık kaynağın sektöre aktarıldığını açıkladı.

Ayrıca gençlerin teknolojiye katılımını artırmak için başlatılan Milli Teknoloji Kulüpler Birliği Programına ekim ayı sonuna kadar başvuru yapılabileceğini duyurdu.

“Togg özgüvenin sembolü oldu”

Elektrikli ve akıllı otomobil TOGG’un, sadece bir araç değil aynı zamanda Türkiye’nin özgüveninin yeniden kazanılmasının sembolü olduğunu vurgulayan Bakan Kacır, bugüne kadar 70 binin üzerinde TOGG’un yollara çıktığını hatırlattı.