Ünlü & Co: 2023'te otomotiv sektörü büyüyecek

Şirket 2023’te Türkiye pazarında oto talebinin güçlü kalmasının muhtemel göründüğünü ve bunun başlıca nedeninin mikroçip ve hammadde tedarikinde yaşanan sorunların 2022’de karşılanamayan oto talebinin bir kısmının 2023’e kayması gösterildi. Öte yandan hükümetin düşük faiz politikasının borçlanma maliyetlerini düşürmesinin yanı sıra oto alımlarını yüksek enflasyona karşı tüketicilerin tasarruflarını koruyabildiği ekonomideki az sayıdaki yatırım fırsatlarından biri haline gelmesi ve hükümetin genel seçimler öncesi iç talebi destekleyici adımlar atmasının muhtemel olmasının bu beklentide etkili olduğu belirtildi. Türk otomotiv pazarının 2022’de yüzde 5 2023’te ise yüzde 7 büyümesinin beklendiği belirtildi.

Raporda ihracat tarafında da 2022 yılından karşılanamayan talebin etkisiyle 2023 yılında talebin güçlü kalacağı ve Türk otomotiv sektörü için açık ara en önemli ihracat pazarı olan Avrupa’da yüzde 5’lik büyüme beklendiği ve bunun da Türk şirketlerinin ihracat hacimlerini desteklemesinin beklendiği vurgulandı. Avrupa pazarı büyüklüğünün 2022 yılını 12,7 milyon adete ulaşmasının beklendiği ve bu rakamın salgın öncesi seviye olan 2019 yılında ulaştığı 18 milyonun oldukça altında olduğuna dikkat çekildi.

Ünlü & Co Türkiye’de talebi destekleyen mevcut makro politikaların devam etmesi ve şirketler için daha iyi fiyatlama sağlayan arz açığı nedeniyle iç pazardaki kâr marjlarının en azından 2023 ilk çeyrek sonuna kadar korunmasını beklediklerini belirtti.

"Tofaş'ın Stellantis Türkiye ile birleşmesi yeterince takdir edilmiyor"

Raporda Tofaş’ın Stellantis’in Türkiye operasyonları ile olası bir birleşmesinin etkilerinin göz ardı edildiği ve hisse için al tavsiyesinin korunduğu kaydedildi. Olası bir birleşmenin Tofaş hisseleri için çok daha önemli bir katalizör olabileceği ve bu durumun piyasa tarafından yeterince takdir edilmeyen bir gelişme olduğu belirtildi. Tofaş hisselerinin hedef fiyatının 114 TL’den 193 TL’ye yükseltildiği belirtilirken bu rakama olası bir birleşmenin değerlemesinin dahil edilmediği ve gerçekleşmesi halinde 34 TL daha ekleyebileceği kaydedildi.

"Ford için hedef fiyatı 377 TL'den 677 TL'ye yükseltiyoruz"

Ünlü & Co, Ford Otosan için de al tavsiyesini korurken Avrupa’da yaşanabilecek resesyona rağmen şirketin satış hacminin 2023 yılında yüzde 19 artabileceğini belirtti. Ford’un devam eden yatırım döngüsü ise kârlılığı yüksek hafif ticari araç segmentinde uzun vadeli geleceğini güvence altına aldığı belirtilerek hedef fiyatın 377 TL’den 677 TL’ye yükseltildiği ifade edildi.

"Doğuş Oto hükümetin makro politikalarından en çok fayda sağlayan şirket oldu"

Yayımlanan sektörü raporunda Doğuş Otomotiv’in otodaki arz sıkıntısından ve hükümetin güçlü oto talebine yol açan makro politikalarından araştırma kapsamındaki oto hisseleri içinde en çok fayda sağlayan şirket olduğuna dikkat çekildi.

Yüksek kâr marjının 2023 ilk yarısında devam etmesinin muhtemel görüldüğü ve şirketin 2022’nin yüksek bazına rağmen 2023’te güçlü sonuçlar açıklamaya devam edeceğinin altı çizildi. Güçlü finansalların etkisiyle hisselerin ucuz çarpanlarla işlem gördüğü ve temettür getirisinin cazip göründüğü belirtildi. Raporla birlikte Doğuş Otomotiv hisseleri için Tut tavsiyesi korunurken hedef fiyat 57 TL’den 202 TL’ye revize edildi.