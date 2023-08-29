Ürettiği lastiklerin %70’ini 90 ülkeye ihraç ediyor

Kanık Şirketler Grubu bünyesinde 1991 yılında kurulan Özka Lastik’in yolculuğu, bugün günlük 220 tonla üretim yapan ve ürünlerinin yüzde 70’ini dünyada 90’dan fazla ülkeye ihraç eden bir marka hikayesine dönüştü. Özka Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Kanık’ın Dünya’nın sorularına verdiği yanıtlar şöyle oldu:

Özka zirai ve iş makinaları sektörü için lastik üretiminde teknolojik olarak nerede duruyor?

Dünyada dev lastik markaları ile rekabet halinde olan yüzde 100 yerli ve milli marka Özka Lastik, her geçen yıl artan üretim kapasitesi ve sahip olduğu teknoloji ve insan kaynağı ile bugün Türkiye’nin sanayi devleri arasında yer alıyor.Özka Lastik olarak Türkiye’de zirai ve iş makinası lastiklerine yönelik değişim pazarında yüzde 4’ın üzerindeki pazar payı ile lider konumundayız. Toplam bin 500 kişilik istihdam ve 40 kişilik Arge mühendisi kadrosu ile ürün geliştirme ve üretim faaliyetlerimizi her geçen yıl artırarak sürdürüyoruz.

Günlük üretim 350 tona çıkacak

700’den fazla ürün çeşidine ve günlük 220 ton üretim kapasitesine sahibiz. 2022 yılında 30 milyon dolar tutarındaki yatırımımızla 220 tona çıkan üretim kapasitemiz 2023 yılında dolgu forklift lastiği ve tam çelik radyal iş makinası lastiği alanında yaptığımız ek 30 milyon dolarlık yatırımla beraber günlük 260 ton seviyesine çıkacaktır. 60 milyon dolarlık yatırımla beraber 2025 yılında hedefimiz ise günlük üretim kapasitemizi 350 tona yükseltmek olacak. 2024 yılında Arge Merkezimizi 3 milyon euroluk bir yatırımla 1.000 metrekarelik alana taşıyarak yeni laboratuvar ve test ekipmanlarımızla beraber genişletmeyi hedefliyoruz.

Özka’nın milli ve yerli şirket olma özelliğinden yola çıkarak küresel oyuncularla rekabetini nasıl değerlendiriyorsunuz?

1991 yılında kurulan şirketimiz 2005 yılında günlük 15 ton lastik üretimine ulaştı. Bugün ise günlük 220 tonla üretim yapan ve ürünlerinin yüzde 70’ ini dünyada 90’dan fazla ülkeye ihraç eden bir marka hikayesine dönüştü.

Özka’nın en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında ABD, Almanya, İtalya, İspanya, Polonya, Rusya, İngiltere, Fransa, Romanya, Sırbistan, Mısır, Fas, Cezayir ve Tunus yer alıyor. Markamızın dünyanın dev markaları ile rekabet ettiğini ve ağır rekabet koşullarına rağmen dünyada girdiği bazı pazarlarda lider olduğunu, bazı pazarlarda ilk 3 markadan biri olduğunu, bazılarında ise hızlı bir yükseliş ivmesi yakaladığını görmek oldukça gurur verici. Yerli ve milli olan şirketimizin dünya pazarlarında kabul görmesi, sevilmesi ve tercih edilir olmasının arkasında çalışanlarımızın gösterdiği büyük emek ve özveri var.

Global pazardaki bu rekabet koşullarında, sektörümüzde önemli bir yer edinmiş olmamızı zirai ve iş makinası alanındaki odaklı stratejimizin bir sonucu olarak görüyorum. Bu başarılı yolculukta ürün kalitemizin ve ürün çeşitliliğimizin, esnek üretim kabiliyetimizin yanısıra pazarı iyi analiz eden bir marka olarak doğru konumlandırmalarımızın çok önemli olduğuna inanıyorum.

700'den fazla ürün çeşidi

Özka’nın kendi üretim alanında geniş bir ürün gamı bulunuyor. Bu konuda ne tür bilgiler verebilirsiniz?

Kendi alanımızda yani zirai ve iş makinası lastikleri alanında 700’den fazla ürün çeşidimiz bulunuyor. Radyal ve konvansiyonel lastik ürün gamımızla beraber müşterilerimize farklı teknolojilerde üretilmiş ürün çeşitleri sunuyoruz. Dış lastik ürün gamımızda radyal traktör (ön-arka) lastikleri, radyal römork lastikleri, radyal iş makinası lastikleri ve konvansiyonel grupta traktör ön, traktör arka, römork, biçerdöver, bahçe-tarla, yol yapım makinaları, endüstriyel hafriyat, forklift, kamyonet-minibüs lastikleri ve askeri lastikler yer alıyor.

2023 yılı sonunda realize olacak yatırımımızla beraber ürün gamımızı dolgu forklift lastikleri ve tam çelik radyal iş makinası lastikleri ile daha da genişletmiş olacağız. Değişim pazarı ağırlıkta olmak üzere yoğun olarak özel sektöre satış gerçekleştiriyoruz; fakat kamuya sağladığımız ürünlerimiz de oluyor.

2023 yılı üretim,satış ve ihracat rakamları ve 2025 gibi yakın dönem hedefler konusunda bilgi verebilir misiniz?

220 tonluk günlük üretim kapasitemizin olduğu 2023 yılını; 130 milyon doları ihracat olmak üzere toplam yaklaşık 4.5 milyar TL satış cirosu ile kapatmayı hedefliyoruz. 2025 yılı hedefimiz yüzde 60 seviyelerinde bir büyüme oranına ulaşmak olacak.

Sürdürülebilirlik konusunda neler yapıyorsunuz?

2006 yılında gönüllü olarak Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne (UN Global Compact) imza atmış olan şirketlerden biriyiz. Ar-Ge Merkezi çalışmalarında ürünün çevreye olan etkisini en önemli kriterlerden biri olarak değerlendiriyoruz.

Kullanılan kimyasallar REACH tüzüğüne uygun seçiliyor ve yeni ürün tasarımı proses esnasında minimum atık çıkartacak şekilde yapılıyor. Diğer yandan tasarladığımız ve ürettiğimiz radyal lastiklerimizin sunduğu yüksek performans ve yakıt tasarrufu, enerji tüketimi ve sürdürülebilirlik konusunda da katkı sağlıyor. Buna ek olarak proses kaynaklı (ürün kökenli) sıfır atık hedefi ile ilerliyoruz. Birçok lastik üreticisinden farklı olarak atık (kauçuk) geri dönüşüm lisansına da sahibiz.

Proses esnasında ortaya çıkan kauçuk kökenli hurdaları proseste tekrar değerlendiriyoruz. Özka Ar-Ge Merkezi tarafından yapılan çalışmalar ile prosesten çıkan atık yağlar da proseste tekrar kullanılabilir hale getirilmektedir. En kritik projelerimizden biri ise güneş enerjisi yatırımımızdır. Yaptığımız bu yatırım ile 2024 yılının ikinci çeyreğinde grup şirketlerimizin enerji ihtiyacını karşılayacak seviyeye gelmeyi planlıyoruz.

Soğuk kaplama lastik üretimiyle % 50 tasarruf

Soğuk lastik pazarında Özka’nın rolünü ve konumunu aktarabilir misiniz?

Sürdürülebilirlik stratejilerimiz çerçevesinde ürün gamımızda ekonomik ve çevreci çözümler de sunuyoruz. Özka Lastik, lastiklerin sırt kısımlarının önceden pişirilmiş sırt desenli kauçukla yenilenmesini ifade eden ve lastiğin daha uzun süre kullanımını amaçlayan soğuk kaplama pazarındaki ürün gamını da sürekli genişletiyor. Soğuk kaplama kategorisinde premium segmentte ve ekonomik segmentte ürettiğimiz kaplama çözümlerimizin yanı sıra geçtiğimiz aylarda kalite segmentinde konumlandırdığımız Pagos markamızın lansmanı yapmış bulunuyoruz.

Soğuk kaplama lastiklerimiz, birinci ömrünü tamamlayan lastiğe yeniden hayat vererek yüksek kilometre performansı sunuyor. Sürdürülebilirlik anlamında önem taşıyan soğuk kaplama tekniğiyle lastiğe minimum iki ekstra kullanım ömrü kazandırılarak yüzde 50 oranında hammadde tasarrufu sağlanıyor. Soğuk kaplama lastiği pazarında da 4 bin tonluk yıllık üretim kapasitemiz ve 140 satış noktası ile yüzde 25’lik pazar payına sahip olarak lider konumdayız.