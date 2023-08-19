Uzmanı anlattı... Otomobildeki ÖTV artacak mı? Otomobil fiyatlarındaki yükseliş ne zaman durur?

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, son günlerde otomotivde ÖTV artışıyla ilgili çalışma yürütüldüğüne dair haberlerin çıktığını söyledi.

Milliyet'e konuşan Ertemel, otomotivde tahsil edilen ÖTV oranının, tüm vergi gelirlerinin ortalama yüzde 10’unu oluşturduğunu ifade ederek "Ayrıca satışların yüksek olması sebebiyle hedeflenen ÖTV gelirinin yüzde 75’i ilk 6 aylık dönemde yakalanmış durumda" dedi.

Ertemel, "Beklenen gelirin hedeflenen süreden önce oluşması ve şu an için piyasamızda var olan genel durağanlık gibi sebeplerle ÖTV’de artış beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Otomobildeki fiyat artışı ne zaman duracak?

İMAS Başkanı Ertemel, Ticaret Bakanlığı'nın araç satışında '6 ay ve 6 bin kilometre' kuralını uzattığını anımsatarak, 'al-sat'çıların siparişlerini iptal ettiğini ifade etti.

Temmuzda ihtiyaç sahibi vatandaşın araç almasıyla satış rekoru kırıldığını belirten Ertemel, şöyle devam etti: "Bir süre sonra bu taleplerin de karşılanmasıyla satış adetlerinde düşüş görebiliriz. Ayrıca sıfır otomobildeki tedarik sorununun azalmasıyla da fiyat artışlarının durabileceği düşüncesindeyiz. Bu sebeplerle yıl sonuna doğru markalar bazı kampanyalar düzenleyebilir. Otomobil almak isteyen vatandaşlarımız bu süreci takip ederek karar verebilirler."