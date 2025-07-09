VavaCars: İkinci el araç fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında arttı

Online ikinci el araç platformu VavaCars, kamuya açık verileri analiz ederek oluşturduğu VavaAI Fiyat Endeksi’nin Haziran 2025 sonuçlarını paylaştı. Rapora göre, ikinci el araç fiyatları haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında yükseldi. Böylece fiyat artışı üst üste dördüncü ayda da sürdü.

Yılın ilk yarısında ikinci el araç fiyatlarında toplam artış yüzde 7,9 olurken, aynı dönemde enflasyon yüzde 16,7 olarak gerçekleşti. Döviz kurlarında ise özellikle eurodaki hareket dikkat çekti. Ocak-Haziran döneminde dolar yüzde 12,6, euro ise yüzde 26,9 oranında Türk Lirası karşısında değer kazandı.

Sıfır araçlardaki kur etkisi, ikinci ele yansıyabilir

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, euro kurundaki yükselişin sıfır araç maliyetlerini artırdığını hatırlatarak, bu etkinin zamanla ikinci el piyasasına da yansımasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Gözelekli, “Haziran ayında enflasyon ile ikinci el araç fiyatlarındaki artış birbirine oldukça yaklaştı. Bu da önümüzdeki dönem için fiyat artışının hız kesmeyeceğine işaret ediyor” dedi.

Satışlar artarken, alım gücü ikinci ele yöneltiyor

2025’in ilk beş ayında ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 oranında artış gösterdi. Sıfır araç fiyatlarının döviz kuruna bağlı olarak yükselmesi, ikinci el piyasasına olan talebi güçlendirdi.

Son 1 yilda fiyat artişi yüzde 20,5

VavaAI Endeksi’ne göre, son 12 ayda ikinci el araç fiyatları yüzde 20,5 oranında artarken, aynı dönemde enflasyon yüzde 35 oldu. Dolar yüzde 21,1, euro ise yüzde 32,7 oranında değer kazandı.