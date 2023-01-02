Vega Otonomi'de tapu heyacanı

Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük otomotiv ticaret ve yaşam merkezi Otonomi’nin model olarak alındığı, Sincan’da hayata geçen Vega Otonomi’de tapu dağıtımları başladı. NATA Holding ve Sincan Motorlu Araç Satıcıları Derneği (SİMAS) iş birliği ile hayata geçirilen Vega Otonomi’nin 2023 yılı ikinci çeyrekte faaliyete geçmesi planlanıyor.

Başkentin kuzey bölgesini rahatlatacak ve çehresini değiştirecek proje hakkında bilgi veren SİMAS Başkanı Gökhan Çalışkan, projede sona yaklaşıldığını ve tapu dağıtımlarına başlandığını söyleyerek projenin yeni yılın ikinci çeyreğinde faaliyete geçeceğini müjdeledi.

207 bağımsız bölümden oluşuyor

Vega Otonomi’nin ticaretin daha güvenli ve kurumsal hale gelmesinin yanı sıra bölgeye ve Başkente de önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Çalışkan, şunları söyledi:

“Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük otomotiv ve ticaret merkezi Otonomi’nin model alındığı projemizde sona yaklaşmış olmanın mutluluğu içindeyiz. Tapu teslimleri de hızla devam ediyor. Bölgede bulunan motorlu araç satıcılarını aynı çatı altında bir araya getirmesi ile kurumsal bir yapıya bürünen sitemizde vatandaşlarımız da daha modern tesislerde, nitelikli ve güvenli bir yapıda alışveriş yapacaklar. Pek çok hizmeti yorulmadan, kolaylıkla ve daha uygun koşullarda aynı merkezden alabilecekler. Bankası, noteri, ekspertiz merkezi gibi pek çok hizmet noktasına aynı çatı altında ulaşabilecekler. Daha yapımına başlandığında bölgenin de çehresini değiştirmeye başlayan projemiz; tamamlanmasıyla birlikte sadece bölgemizin değil, başkentimizin, ülkemizin de kalkınmasına önemli katkılar sağlayacak.”

NATA Holding güvencesiyle hayata geçirilen Vega Otonomi'de 490 metrekareye kadar 207 adet bağımsız bölüm, ofis, galeri yer aldığını belirten Çalışkan, modern mimari anlayışıyla hayata geçirilen projenin, merkezi lokasyonu ve kolay ulaşım imkanı, açık ve kapalı otoparkları ile ticareti de kolaylaştırarak hızlandıracağını ifade etti.