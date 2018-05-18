Vespa'nın Türkiye siparişleri arttı

18 Mayıs 2018

Aysel YÜCEL

Artan vergiler ve döviz kurları nedeniyle müşterilerin daha uygun maliyetli motorlar alma yönünde eğilim gösterdiğini belirten Suzuki Türkiye Genel Müdürü Ümit Karaarslan, şubat ayında pazara sundukları Vespa Primavera 50cc modeline çok yoğun ilgi olduğunu söyledi. Kararaslan, “B sınıfı otomobil ehliyeti ile kullanılabilen bu modelimize olan ilgi sonrası siparişlerimizi artırma kararı aldık” dedi.

Doğan Holding’in şu anda motosiklet sektöründe Suzuki Motosiklet, Piaggio, Vespa, Motoguzzi, Aprilia, Derbi ve Gilera markalarının distribütörlüğünü yaptığını hatırlatan Karaarslan, motosikletin toplam faaliyet alanlarındaki payının yaklaşık yüzde 10 olduğunu söyledi. Karaarslan, “Motosiklet pazarında Euro 4 geçişi sebebiyle gecikmeler birlikte ürün gamımız 2017 son çeyreğinde tamamladık. Bu doğrultuda pazar payı hedefimiz yüzde 5 e ulaştı” şeklinde konuştu.

2019'da yeni modeller geliyor

Suzuki tarafında 17 farklı model bulunduğunu hatırlatan Karaarslan, “Her yıl ürün gamımıza yeni modeller ekleniyor. Bu yıl Suzuki tarafında V-Strom 250, GSX250R, GSX-R 125 ve GSX-S125 modellerini ürün gamımıza ekledik. Gelecek yıllarda Euro 4 nedeniyle geliştirme sürecinde olan Hayabusa, GSX-R600/ 750 gibi modellerimiz ve daha birçok yeni model satışa sunulacak” diye konuştu.

Kur artışı pazarı yüzde 30 daralttı

Motosiklete gelen yüzde 20 ek verginin satışlara olumsuz yansıdığını dile getiren Karaarslan, “Yüzde 20’lik ek vergi ithal ürünlere yapıldığı için ithal motosikletler de maliyet yükseliyor. Motosikletler sürücü güvenliği düşünülerek üst düzey teknolojiyle donanımlı olması gerektiğinden ithal vergilerini arttırmak bu konuda da olumsuzluğa yol açıyor. İç pazarın büyüklüğü yabancı üreticileri de ülkeye yatırım yapmaya motive eder. Bu nedenle pazarı daraltmak yerine iyi ve kaliteli ürünlerin satışını arttırmak yatırımların da önünü açacak” diye konuştu. Kurlardaki artışların fiyatlara olumsuz yansıdığını belirten Karaarslan, “Bu durumda pazarı daraltıyor. Vergilerdeki bu artış ve döviz kurları nedeniyle Şu anda motosiklet sektöründe yüzde 30’luk bir daralma var. Özellikle 250cc üstü modellerde ciddi bir daralma söz konusu, hedeflerle ilgili henüz bir revize yapmadık ancak Haziran ayında bir değerlendirme yapacağız. Şu an hedeflerimize ulaşmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

2. el pazarı büyüyecek

Yeni düzenleme ile 2. el pazarının da canlanacağına dikkat çeken Karaarslan, "Çok kısa bir süre öncesine kadar, firmaların ikinci el motosiklet satışlarındaki KDV oranı yüzde18'di. Ancak 1 Haziran 2018’de yürürlüğe girecek olan yeni yasayla birlikte, ikinci el aracın tamamından değil, alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki farkın yüzde 18 KDV’si alınacak. Bu çok önemli bir gelişme" dedi.

"Şartlar olgunlaşırsa üretim yaparız"

Markanın Türkiye’de üretime sıcak baktığını belirten Karaarslan, “İç pazarda artışın olması markaları da içerde üretime motive edecek. Bunun içinde sadece ithal ürünlere ek vergi vs. pazarı daraltıcı olduğundan Bakanlıklarımızın bu konuda otomotiv sektöründe olduğu gibi gelişmeleri görerek yeni imkanları sağlayacaklarına inanıyoruz. Şartlar oluştuğunda bizim de üretim anlamında çalışma projelerimizin olması öngörülüyor” dedi.

Suzuki modelleri Türkiye’yi geziyor

Motosiklet dünyasının tecrübeli markalarından Suzuki, sevilen modellerini iki teker tutkunlarının beğenisine sunmak ve test etme imkanı sağlamak amacıyla Mayıs ayında Türkiye’yi geziyor. Suzuki’nin toplamda 6 ili kapsayan test günleri Kuşadası’ndan başladı. 27 Mayıs tarihine kadar devam edecek test günleri kapsamında Suzuki, sırasıyla Kuşadası, Antalya, Konya, Ankara, Bursa ve İstanbul’da motosiklet severlerle buluşacak. Suzuki, Türkiye’den ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen Suzuki V-Strom kullanıcılarının bu yılki buluşmasında da motosikletseverlerin yanında oldu. Bu sene 10’uncusu Aydın-Didim’deki Aurum Moon Resort’ta gerçekleşen buluşmada, Türkiye’nin çeşitli illerinden tam 260 kişi katılırken, Yunanistan, İtalya, Bulgaristan ve Makedonya’dan da kulüp üyeleri katıldı.