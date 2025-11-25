Volkswagen, Çin Seddi'ni içten yıkacak

Volkswagen, Çin’in Hefei kentindeki yeni test laboratuvarlarının devreye girmesiyle birlikte araçlarını artık tamamen Çin’de geliştirebileceğini açıkladı.

Şirket, böylece Çinli müşterilerin tamamen Çin’de tasarlanıp test edilen VW araçlarını satın alabileceğini belirtti. Bu, şirketin Almanya dışında ilk kez tam kapsamlı bir geliştirme süreci yürütmesi anlamına geliyor.

Yerel ihtiyaçlara daha hızlı yanıt

Hefei’deki araştırma merkezi Volkswagen’in yalnızca elektrikli araçlara adanmış tek tesisi konumunda. Merkez, aynı zamanda Çin’de üretilen araçların Güneydoğu Asya ve Orta Doğu’ya ihracatında da kritik rol oynayacak. Volkswagen Çin Başkanı Ralf Brandstaetter, bu yatırımla yerel ihtiyaçlara daha hızlı yanıt verebileceklerini söyledi.

Çin'in pazar payı yüzde 60’a yükseldi

Çinli üreticilerin pazar payı 2019’daki yüzde 35’ten geçen yıl yüzde 60’a yükselirken, Alman markalar ciddi baskı altında kaldı.

Volkswagen CEO’su Oliver Blume, artık Almanya’da üretip tüm dünyaya ihraç etme modelinin geçerliliğini yitirdiğini belirterek “Çin’de Çin için üretim” stratejisinin zorunlu hâle geldiğini vurguladı. Yeni Hefei tesisleri sayesinde geliştirme maliyetlerinin yarıya, geliştirme süresinin ise yüzde 30’a kadar düşürülebileceği ifade edildi.