Volkswagen’den uyarı: Otomotivde riskler artıyor

Volkswagen Grubu, otomobil endüstrisindeki zorlu koşulların önümüzdeki dönemde de süreceğini açıkladı. Şirket, faaliyet ortamının hâlâ ciddi dışsal riskler barındırdığına dikkat çekti.

Yıllık hissedarlar toplantısında konuşan CEO Oliver Blume, otomotiv sektöründe gelecek yılların kritik olacağını ifade ederek, "Bu yıllar, geleceğin otomotiv dünyasında kimlerin söz sahibi olacağını belirleyecek" ifadelerini kullandı.

"Ürün avantajlarımızı geliştirmeli ve rekabetçi maliyet yapımızı korumak için disiplinli çalışmalıyız" diyen Blume, 2025’in özellikle Çin pazarı açısından rekabetin yoğun yaşanacağı zorlu bir yıl olacağını öngördü.

Volkswagen, Çin’de tamamen yerel müşterilere özel otomobil geliştirme stratejisini sürdürürken, 2026’dan itibaren kapsamlı model lansmanları yapmayı planlıyor.

Kuzey Amerika’da ise şirket, 2024’te yüzde 6’nın üzerinde teslimat artışı elde etti. Volkswagen, mevcut küresel ticaret politikalarının yarattığı risklere rağmen bu bölgede büyümeye devam etmeyi hedefliyor.