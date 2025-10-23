Volvo'dan elektrikli araç sahiplerine 1 yıl ücretsiz şarj imkanı

Volvo, elektrikli araçlara geçişi teşvik etmek amacıyla İsveç'te yeni bir kampanya başlattı. Şirket, yeni elektrikli Volvo sahiplerine 1 yıl boyunca ücretsiz evde şarj hakkı sunacak.

Enerji şirketi Vattenfall iş birliğiyle yürütülen kampanya kapsamında, Volvo Cars uygulamasında yer alan "akıllı şarj" sistemi devreye alınacak. Bu sistem sayesinde araçlar, elektrik fiyatlarının düşük olduğu ve karbon salımının azaldığı saatlerde otomatik olarak şarj edilecek.

Diğer pazarlarda da devreye alınabilir

Volvo, kullanıcılarına yıllık yaklaşık 25 bin kilometrelik sürüşe denk gelen 5.150 kWh enerjiyi ücretsiz olarak sağlayacak. Şimdilik yalnızca İsveç'te geçerli olan uygulamanın, ilerleyen dönemde Avrupa'daki diğer pazarlarda da devreye alınabileceği belirtiliyor.

Şirket, kampanyayı sadece bir tanıtım hamlesi olarak değil, aynı zamanda karbon emisyonunu azaltma ve enerji verimliliğini artırma hedeflerinin bir parçası olarak görüyor. Volvo ayrıca, gelecekte V2X (vehicle-to-everything) teknolojisiyle araçların evlere enerji sağlamasına yönelik projeler geliştirmeyi planlıyor.