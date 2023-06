Yabancı Doblo sahnede

Takip Et

Yıllardır Doblo aşağı Doblo yukarı yazarız, çizeriz, konuşuruz. Marka içinde marka yaratan modellerin başında gelir. 2000 yılından bu yana 23 yıl boyunca Türkiye’de üretilen 2.3 milyondan fazla üretim 40’tan fazla ülkeye ihracat başarısı gösteren Fiat Doblo, Stellantis kardeşleriyle birlikte artık İspanya Vigo ve Portekiz’de üretilecek. Yani yerli Doblo’muz artık İspanyol (Türkiye’ye gelenler Vigo’dan geliyor şu anda). Fransız ortaklarından çok fazla esinlenen iç mekanda gözleri kapatsanız bir Peugeot, Citroen kullanıyor sanırsınız. Kumanda, vites seçici, otomatik şanzımanın arkasındaki kulakçıklar. Evet yanlış duymadınız. Doblo’da hem otomatik şanzıman hem de kulakçıklar var. Yani artık çok daha pratik, konforlu, yenilikçi. 550.000’den fazla Türkiye’de satılmış bir model Doblo. 4.4 metre uzunluk ve arzu edenler için daha uzun şasili versiyon bulunuyor. 6 ileri manuel ve 8 kademeli otomatik şanzıman alternatifleri, Combo ve Cargo seçenekleri, kapalı kasa, camlı kasa, cam tavan gibi neredeyse herkese hitap edebilecek alternatifler yine Doblo’da var.

Yani Doblo yine Türkiye’nin aranan kanı. Bolca saklama alanı, düşük yükleme eşiği, bagaj içerisindeki kaplamalar, Cargo seçeneğinde 1+1 ya da 2+1 oturma düzeni oturma düzeninin ortasında katlanır koltuk, 5, 8 inç multimedya ekranı, park sensörü bir çırpıda akılda kalanlar. Manuel şanzımanlı 1.5 litrelik 100 HP’Lik versiyon ve 1.5 litrelik yine dizel 130 HP’Lik tanıdık motorlu otomatik şanzımanlı versiyon Fiat Professional markası altında satılacak.

Yıllık hedefler 20.000 civarında. 5 farklı renk seçeneğiyle sunulan Yeni Doblo, yine sürgülü kapılı, Maxi şasi 4.7 metre uzunluğunda ve 4.4 m3’lük bir taşıa kapasitesi sunuyor. Easy, Urban ve Premio Plus olmak üzere üç donanım seçeneğiyle gelen Doblo’nun besin zincirinin tepesinde Premio Plus var. 180 C geri görüş kamerası 17 inç jantlar, şerit takip sistemi gibi artıları var. Doblo Türkiye’de 509.900 TL’den başlıyor.

Elektrikli dünyasına Doblo da katılacak. Yıl sonunda Türkiye’de olması planlanan elektrikli Doblo’yu ilk şirketler kullanacak, test sürecinin ardından model ülkemize gelecek. E- Doblo 100 kW elektromotor ve 50 kW/h batarya ile 280 km’nin üzerinde menzil sunacak. Hızlı şarj ile 30 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e çıkacak.

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç bu yılın yükseliş yılı olduğuna dikkat çekti. 4-5 kat bir talebin olduğunu artık modellere sıra yazmadıklarını ifade ederken, Fiat’ın ilk 5 ayda 85.249 adet satış yaptığını ve Doblo’nun çeyrek asırdır segment sembolü olduğunun altını çizdi.