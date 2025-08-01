Yatırım tutarı 700 milyon TL'yi geçiyor! Honda Türkiye, İzmir'de motosiklet fabrikası açmaya hazırlanıyor

Honda Türkiye, küresel motosiklet satışlarını artırmak amacıyla İzmir’in Aliağa ilçesinde yeni bir motosiklet fabrikası yatırımı kararı aldığını duyurdu. Tesis için toplam yatırım tutarı 760 milyon TL olarak belirlendi.

Honda Türkiye, geçtiğimiz sene yıllık 162 bin adet motosiklet satışıyla rekor kırmıştı.

300 kişiye istihdam sağlanacak

Honda’nın İzmir’de kuracağı bu tesiste motosiklet üretimine 2026 yılının ortalarında başlanması planlanıyor.

Motosiklet üretimine yıllık 100 bin adet kapasiteyle başlanacak tesiste, ilerleyen dönemde ise üretim kapasitesinin yıllık 200 bin adet olması amaçlanıyor.

100 bin metrekarelik geniş bir alanda üretime hazırlanan tesis için yatırımın toplam tutarı 760 milyon TL (yaklaşık 2,94 milyar yen) olarak belirlendi. Tesiste yaklaşık 300 kişiye de istihdam sağlanacak.

Honda Türkiye'nin açıklaması

Honda Türkiye tarafından konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Honda Türkiye olarak büyüyen motosiklet pazarını desteklemek için İzmir Aliağa’da yeni bir fabrika yatırımı gerçekleştiriyoruz. 2026'nın ortalarında 100 bin adet kapasiteyle üretime başlayıp sonrasında kapasiteyi yıllık 200 bine çıkarmayı hedefliyoruz."