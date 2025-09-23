Yeni elektrikliler otomobil pazarına hareket getirdi! Tesla, TOGG ve BYD zirvede

Türkiye'de elektrikli araç pazarı hızla büyürken, Ağustos ayında birçok yeni model satışa sunuldu. Farklı segmentlerde pazara giren bu araçlar, rekabeti artırırken tüketicilere de daha geniş seçenekler sundu.

TOGG'un yeni sedanı sahnede

Yeni modeller arasında en çok öne çıkan gelişme, yerli marka TOGG'un merakla beklenen sedan modelini satışa çıkarması oldu. Araç, Euro NCAP'ten aldığı 5 yıldız güvenlik derecesi, 600 kilometreye ulaşan menzili ve güncellenmiş yazılım özellikleriyle dikkat çekti. Ayrıca renk seçenekleri de artırıldı. Ancak modelin fiyatı sosyal medyada tartışma konusu olurken, kullanıcılar "pahalı mı, uygun mu?" yorumlarıyla gündem oluşturdu.

TOGG Sedan, batarya kapasitesi ve güvenlik donanımıyla öne çıkarken, fiyatı Kia EV6 gibi modellerle karşılaştırıldı. Uzmanlar, Euro NCAP güvenlik derecesi ve batarya avantajının fiyat farkını dengelediğini belirtiyor.

Pazarda son durum

Türkiye elektrikli otomobil pazarında liderlik Tesla, TOGG ve BYD arasında paylaşılıyor.

• Tesla Model Y: 25 bin 756 adet (yüzde 21,5)

• TOGG T10X: 21 bin 70 adet (yüzde 17,6)

• BYD (Atto 3, Seal U, Dolphin): 13 bin 391 adet (yüzde 11)

Diğer markaların toplam pazar payı yüzde 5 seviyesinde kalırken, premium segmentte Mercedes EQB ve BMW X1 satışlarını istikrarlı biçimde sürdürüyor.

Ağustos ayında satışa çıkan yeni elektrikliler

Ağustos ayında satışa çıkan Opel Frontera, Citroen e-C3, BYD Han, Volvo EX30 ve diğer modeller de pazara hareketlilik getirdi.

Yeni modellerin Ağustos satışları da belli oldu:

• Opel Frontera: 358

• Citroen e-C3: 337

• BYD Han: 281

• BYD Seal: 271

• Citroen C3 Aircross: 260

• Volvo EX30: 247

• Skoda Elroq: 119

• Hyundai Inster: 67

• Skoda Enyaq Coupe: 67

• Skoda Enyaq: 48

• Renault 5: 48

Yeni vergi düzenlemesi

Öte yandan, Resmî Gazete'de yayımlanan ek vergi düzenlemesinin özellikle ithal elektrikli araçların fiyatlarını doğrudan etkilemesi bekleniyor. Sektör temsilcileri, düzenlemenin fiyatları kaçınılmaz şekilde etkileyeceği görüşünde.