Yeni Peugeot 3008 Plug-in Hybrid eylülde Türkiye’de satışa sunulacak

Peugeot Marka Direktörü Gupse Kaplan, yeni 3008 Plug-in Hybrid modelinin eylül ayında Türkiye'de satışa sunulacağını açıkladı. Otomotiv basınıyla bir araya gelen Kaplan, modelin Allure ve GT olmak üzere iki farklı versiyona sahip olacağını belirtti.

Kaplan, temmuz ve ağustos aylarında ön siparişlerin toplanmaya başlayacağını, lansmana özel olarak Allure versiyonunun 2 milyon 110 bin TL’den satışa sunulacağını ifade etti.

Peugeot Türkiye, yılın ilk 6 ayında 41 bin 640 adetlik satış gerçekleştirerek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 oranında büyüdü. Bu sonuçla marka, yüzde 6,8 pazar payına ulaşırken, tarihindeki en iyi ilk 6 ay performansını sergiledi.

Kaplan, binek satışlarının yüzde 15, hafif ticari araç satışlarının ise yüzde 82 oranında arttığını, SUV satışlarının ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 yükseldiğini açıkladı. Bu sonuçlarla Türkiye, Peugeot’nun Orta Doğu ve Afrika bölgesinde en çok satış yapılan ülke olurken, haziran ayında global sıralamada 4. sıraya yükseldi.

Kaplan ayrıca, yılın ikinci yarısında pazardaki hareketliliğin devam etmesini beklediklerini belirtti. Bu doğrultuda yıl sonu satış hedeflerini 77 bin olarak revize ettiklerini söyledi. Satışların yüzde 65’inin SUV modellerinden, yüzde 30’unun ise hafif ticari araçlardan oluşması planlanıyor.

Elektrikli araç pazarındaki gelişmelere de değinen Kaplan, satışlarının yüzde 35’ini elektrikli ve hibrit modellerin oluşturacağını aktardı.

Son olarak mevzuat değişikliklerine hızla adapte olabildiklerini vurgulayan Kaplan, Tofaş ile birlikte bu değişimi daha hızlı gerçekleştireceklerine inandıklarını ifade etti.