Premium markalar satışları 7’ye katladı! Lüks rekor

Ali YILDIRIM

Otomotiv sektörü zor bir yılı geride bırakması­nın ardından, 2025’e oldukça umutlu başladı. Geçen yılı rekor satış adetleriyle ka­patan sektör 2025’te de paralel bir pazar bekliyor. Bu süreç­te düşen alım gücü, kurdaki yüksek seyir ve vergi sis­temi yeni araç almayı ol­dukça zor hale getirse de bekleyen talep pazarı diri tuttu. Kredi oran­larında yüksek seyir, nakit satışı hızlandır­dı. Buna rağmen satış­lar, geçen yıl 1.2 milyon adedi aştı. 2023 yılında 967 bin 341 adet olan binek oto satışları 980 bin 341 adede ulaştı. Lüks araç satışları oto­mobili katladı.

Toplam pazar yüzde 1 lüks yüzde 7 büyüdü

2024 yılında lüks otomobil satışları toplamda 118 bin 855 adede çıktı. 2023 yılında bu adet 110 bin 860 idi. 22 mode­lin resmi olarak yer aldığı Oto­motiv Distribütörleri ve Mobi­lite Derneği’nde (ODMD) yer alan verilere göre, pazar 2023’e oranla yüzde 7,2’lik artış kay­detti. Ve satışların büyük bir kısmı nakit olarak gerçekleş­ti. Bunda lüks markaların dü­şük ÖTV oranlarıyla elektrikli modellerini satışa çıkarması da etkili oldu.

Lük markaların tam yarısı 2023’e göre küçül­dü. Yarısı da büyüme gazına bastı. Yüzde 1 seviyesinde bü­yüyen otomobil pazarı karşı­sında lükste artış neredeyse 7 kat oldu. 2024’te önceki yı­la göre, tam 13 bin adet daha fazla lüks araç satışı kayıtla­ra geçti. Bunda en büyük etki­nin pazara dahil olan yeni mar­kalarda olduğu düşünülürken aslında gerçek elektrikli mo­deller. Pazara 2024’te giren lüks markaların satış adedi sa­dece 3 bin 600 yani bunlar olmasa bile lüksün büyümesi bu şartlarda en az %4 olacaktı.

MINI’nin voltajı arttı en çok Mercedes sattı

Oransal olarak en hızlı bü­yümeyi MINI gerçekleştirdi. 2024 yılında 4 bin 755 araç sa­tan marka yüzde 80’nin üzerin­de büyüme yaşadı. En büyük et­ken ise 3 bin 635 adetlik elekt­rikli araç satışları. Satışların yüzde 76’dan fazlasını oluştur­du.

Oransal olarak bakıldığın­da Lexus da dikkat çeken mar­kalardan. 2023’te 507 araç sa­tan marka, 2024’te 816 adet aracı yola çıkardı. Büyüme yüz­de 60’ı geçti. Tabi hiç kuşkusuz bu satışta düşük ÖTV’li model­ler ve elektrikli araçlar dikka­ti çekti.

Mercedes-Benz de ge­çen yıla göre, büyüyen premi­um markalardan. Yüzde 21’in üzerinde büyüyen marka ne­redeyse 30 bine yakın araç sat­tı. Bunun 5 bin adedi elektrikli oldu. 29 bin 967 adetle Merce­des-Benz lüksün en fazla araç satışı gerçekleştiren markaları arasında ilk sıraya oturdu.

Bu ligde kredi yok

Otomotiv sektörü için son yılların en büyük sorunu aslında kredi. ÖTV’nin bile önüne geçmeye başlayan yüksek faiz dönemi yavaş yavaş sona eriyor fakat lüks araçlara neredeyse kredi çıkmıyor. En son Resmi Gazete’de yer alan kararda da 2 milyon lira üzerin araçlarda taksit seçeneğinin kaldırılması resmileşmişti. Bakıldığında bu modellerin neredeyse hepsi zaten 2 milyon liranın üzerinde başlıyor. Bu yüzden premium tarafta satışlar nakit dönüyor. Sektör temsilcileri de kredili satışların yok denecek kadar en dip seviyede olduğunu ifade ederek “Bir anlamda parayı veren aracı alıp gidiyor” dediler.

Düşük ÖTV elektrikli premiuma yaradı

Hiç kuşkusuz bu pazarda elektrikli otomobillerin de etkisi oldukça yüksek. Tüketici içten yanmalı alt segment araç alacağına elektrikli lükse sınıfa daha büyük ilgiyle bakıyor. 118 bin 855 adet lüks aracın satıldığı 2024 yılında satışların 23 bin 479 adedini yüzde 100 elektrikli modeller oluşturdu. Yani lüks elektrikliler premium sınıftan neredeyse yüzde 20 pay aldı. Satış rakamlarına göre en fazla elektrikli modeli BMW sattı. Onu 5 bin 64 adetle Mercedes-Benz izledi. 3 bin 635 adet MINI, 2 bin 411 adet Volvo, 1051 adet Audi, 862 adet Jeep, 123 adet Alfa Romeo, 58 adet Cupra, 54 adet Subaru ve 48 adet Lexus elektrikli araç satışı gerçekleştirdi.

BMW’nin yarısı elektrikli oldu Volvo 30 yıllık rekoru kırdı

Bu süreçte elektrikli araç sa­tışları da lüksü zirveye taşıdı. Yüksek ÖTV ne­deniyle içten yanmalı araçlara ulaşama­yan tüketici soluğu lükste aldı. Bu fırsatı en iyi BMW değer­lendirdi. Sunduğu elektrikli modeller­le marka hem düşük ÖTV’li araçları pazara sundu hem de satış adetlerini katladı. Marka 2024’te 25 bin 784 araç sattı. 2023’e göre yüzde 8’in üzerinde büyüme kaydetti. Sa­tışların yüzde 40’ını da (10 bin 173 adet) elektrikli modeller oluşturdu. Volvo da Türkiye’de 31 yıllık tarihinde bir ilke imza atarak 13 bin 24 adede ulaştı. Önceki yıla göre yüzde 11 bü­yüdü. Satışların 2 bin 411 adedi yüzde 100 elektrikli oldu.