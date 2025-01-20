Premium markalar satışları 7’ye katladı! Lüks rekor
Otomobil pazarı geçen yıl yüzde 1,3 büyümeyle rekora gazladı. Fakat asıl gizli rekor lüks sınıftan geldi. Binek otomobil pazarına göre, neredeyse 7 kat büyüyen lüks araçlar önceki yıla göre satışları yüzde 7,2 arttırdı. Satışların tamamen nakit döndüğü premium segmentte lüks tüketimin hız kesmediği görüldü.
Ali YILDIRIM
Otomotiv sektörü zor bir yılı geride bırakmasının ardından, 2025’e oldukça umutlu başladı. Geçen yılı rekor satış adetleriyle kapatan sektör 2025’te de paralel bir pazar bekliyor. Bu süreçte düşen alım gücü, kurdaki yüksek seyir ve vergi sistemi yeni araç almayı oldukça zor hale getirse de bekleyen talep pazarı diri tuttu. Kredi oranlarında yüksek seyir, nakit satışı hızlandırdı. Buna rağmen satışlar, geçen yıl 1.2 milyon adedi aştı. 2023 yılında 967 bin 341 adet olan binek oto satışları 980 bin 341 adede ulaştı. Lüks araç satışları otomobili katladı.
Toplam pazar yüzde 1 lüks yüzde 7 büyüdü
2024 yılında lüks otomobil satışları toplamda 118 bin 855 adede çıktı. 2023 yılında bu adet 110 bin 860 idi. 22 modelin resmi olarak yer aldığı Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nde (ODMD) yer alan verilere göre, pazar 2023’e oranla yüzde 7,2’lik artış kaydetti. Ve satışların büyük bir kısmı nakit olarak gerçekleşti. Bunda lüks markaların düşük ÖTV oranlarıyla elektrikli modellerini satışa çıkarması da etkili oldu.
Lük markaların tam yarısı 2023’e göre küçüldü. Yarısı da büyüme gazına bastı. Yüzde 1 seviyesinde büyüyen otomobil pazarı karşısında lükste artış neredeyse 7 kat oldu. 2024’te önceki yıla göre, tam 13 bin adet daha fazla lüks araç satışı kayıtlara geçti. Bunda en büyük etkinin pazara dahil olan yeni markalarda olduğu düşünülürken aslında gerçek elektrikli modeller. Pazara 2024’te giren lüks markaların satış adedi sadece 3 bin 600 yani bunlar olmasa bile lüksün büyümesi bu şartlarda en az %4 olacaktı.
MINI’nin voltajı arttı en çok Mercedes sattı
Oransal olarak en hızlı büyümeyi MINI gerçekleştirdi. 2024 yılında 4 bin 755 araç satan marka yüzde 80’nin üzerinde büyüme yaşadı. En büyük etken ise 3 bin 635 adetlik elektrikli araç satışları. Satışların yüzde 76’dan fazlasını oluşturdu.
Oransal olarak bakıldığında Lexus da dikkat çeken markalardan. 2023’te 507 araç satan marka, 2024’te 816 adet aracı yola çıkardı. Büyüme yüzde 60’ı geçti. Tabi hiç kuşkusuz bu satışta düşük ÖTV’li modeller ve elektrikli araçlar dikkati çekti.
Mercedes-Benz de geçen yıla göre, büyüyen premium markalardan. Yüzde 21’in üzerinde büyüyen marka neredeyse 30 bine yakın araç sattı. Bunun 5 bin adedi elektrikli oldu. 29 bin 967 adetle Mercedes-Benz lüksün en fazla araç satışı gerçekleştiren markaları arasında ilk sıraya oturdu.
Bu ligde kredi yok
Otomotiv sektörü için son yılların en büyük sorunu aslında kredi. ÖTV’nin bile önüne geçmeye başlayan yüksek faiz dönemi yavaş yavaş sona eriyor fakat lüks araçlara neredeyse kredi çıkmıyor. En son Resmi Gazete’de yer alan kararda da 2 milyon lira üzerin araçlarda taksit seçeneğinin kaldırılması resmileşmişti. Bakıldığında bu modellerin neredeyse hepsi zaten 2 milyon liranın üzerinde başlıyor. Bu yüzden premium tarafta satışlar nakit dönüyor. Sektör temsilcileri de kredili satışların yok denecek kadar en dip seviyede olduğunu ifade ederek “Bir anlamda parayı veren aracı alıp gidiyor” dediler.
Düşük ÖTV elektrikli premiuma yaradı
Hiç kuşkusuz bu pazarda elektrikli otomobillerin de etkisi oldukça yüksek. Tüketici içten yanmalı alt segment araç alacağına elektrikli lükse sınıfa daha büyük ilgiyle bakıyor. 118 bin 855 adet lüks aracın satıldığı 2024 yılında satışların 23 bin 479 adedini yüzde 100 elektrikli modeller oluşturdu. Yani lüks elektrikliler premium sınıftan neredeyse yüzde 20 pay aldı. Satış rakamlarına göre en fazla elektrikli modeli BMW sattı. Onu 5 bin 64 adetle Mercedes-Benz izledi. 3 bin 635 adet MINI, 2 bin 411 adet Volvo, 1051 adet Audi, 862 adet Jeep, 123 adet Alfa Romeo, 58 adet Cupra, 54 adet Subaru ve 48 adet Lexus elektrikli araç satışı gerçekleştirdi.
BMW’nin yarısı elektrikli oldu Volvo 30 yıllık rekoru kırdı
Bu süreçte elektrikli araç satışları da lüksü zirveye taşıdı. Yüksek ÖTV nedeniyle içten yanmalı araçlara ulaşamayan tüketici soluğu lükste aldı. Bu fırsatı en iyi BMW değerlendirdi. Sunduğu elektrikli modellerle marka hem düşük ÖTV’li araçları pazara sundu hem de satış adetlerini katladı. Marka 2024’te 25 bin 784 araç sattı. 2023’e göre yüzde 8’in üzerinde büyüme kaydetti. Satışların yüzde 40’ını da (10 bin 173 adet) elektrikli modeller oluşturdu. Volvo da Türkiye’de 31 yıllık tarihinde bir ilke imza atarak 13 bin 24 adede ulaştı. Önceki yıla göre yüzde 11 büyüdü. Satışların 2 bin 411 adedi yüzde 100 elektrikli oldu.