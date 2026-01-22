Sanayide ciro büyüyor kârlılık ise küçülüyor
Bimed Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, enflasyonist etkilerle sanayide cirolar hacimsel olarak büyüse de kârlılığın azaldığına dikkat çekti. Bimed Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mertöz de, “Verimlilik yatırımı yapmasaydık kârlılık sıfıra inerdi” diye konuştu.
Recep ERÇİN
Enflasyonist süreç sanayicinin girdi maliyetlerinde hızlı artışlara yol açtı. Rakip ülkelere nazaran girdi artışları yüksek kalırken, bunu tolere edecek düzeyde bir kur artışı yaşanmayınca ihracatçı üreticiler müşteri kaybetmemek için kârlılıklarından feragat eder hale geldi. Son üç yıldır devam eden sürece dikkat çeken İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyesi ve Bimed Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, “Yüzde 30 enflasyon, yüzde 27 asgari ücret artışı derken biz de buna paralel zam yapacağız. Bunu yapmak kolay değil. Müşterilerle görüşmeler yapıyoruz.
Kafaları tabi bu kadar yüksek oranları almıyor. Ciroda büyüme var ama kâr büyümüyor, olduğu yerde duruyor. 43 liralık dolarla ihracat yapıyoruz; 60 olsaydı kârlılık olurdu. İşçilik dolar bazında yüzde 230 arttı. Ciro büyüyor, kârlılık ise küçülüyor” ifadelerini kullandı.
“Bırakın Mısır’ı Çerkezköy’e bile gitmeyi göze alamadık”
Bimed olarak İstanbul Arnavutköy’de hayat geçirdikleri fabrikada şirket yöneticilerinin katılımıyla bir basın toplantısı düzenleyen Rıdvan Mertöz, ilk aşamada 11 milyon euro bütçeyle yola çıktıkları ancak toplam yatırım tutarının artan inşaat maliyetleri ve yapılan revizyonlarla birlikte 26 milyon euroya ulaştığını söyledi. Arsa pahalı olmasına rağmen neden İstanbul’da yatırım yaptıkları sorusuna, “Bırakın Mısır’ı ve Malatya’yı, biz Çerkezköy’e bile gitmeyi göze alamadık.
Eğitimi olsun, ailesi olsun çalışanlar şehirden kopmasın, bizden de ayrılmasın diye yatırımı yakında yaptık. Çünkü bizim rakor üretiminde yetkin personel gerekiyor” dedi. Bu noktada EYT konusunu gündeme getiren Rıdvan Mertöz, emekli olan personel yerine yenisini almadıklarını, ilk aşamada olumsuz etkilenseler de zamanla verimlilik yatırımları ile ihtiyacı dengelediklerini söyledi.
Bimed Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mertöz de, “650 kişi ile çalışırken 500 kişi ile aynı ciroyu yapar hale geldik. 2024-2025 zor ve hareketli bir dönemdi. İnşaat maliyetlerinin arttığı, tedarik sorunlarının olduğu dönemde orta ölçekli bir şirket için bu yatırım zorlayıcı oldu. İnşaat için işçi bulmak bile bir sorundu. Buna karşın geçen yıl yeni fabrikaya taşınmayı başardık. Yapalım bir şekilde içine girelim kervan yolda düzülür diye bakmadık. Teknoloji yatırımı da yaptık. Makine ve altyapı anlamında otomasyon yatırımlarımız oldu. Ek yatırım yapmasaydık kârlılık sıfıra inerdi” diye konuştu.
İşçilik maliyetleri konusunda, “İtalya’daki beyaz yaka ile bizim beyaz yaka hemen hemen aynı. Daha katma değerli ve inovatif ürünler yaparak öne geçmeye çalışıyoruz ve daha hızlı tedarik sağlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullanan Mustafa Mertöz, “Ürüne yüzde 10-15 zam yapacağım deyince müşteri neden senden alayım diye bakıyor. Bizim Romanya’da da üretim tesisimiz var. Türkiye, Romanya’dan daha pahalı. Şimdi zamlarla daha da pahalı olacak. İtalya seviyesindeydi. İtalya-İspanya arasına yerleşecek. Sadece hammaddede yüzde 15 fiyat artışı var” dedi.
“Eski hızında yeni yatırıma gücümüz yok”
Son üç yılda sanayici olarak çok yorulduklarını dile getiren Rıdvan Mertöz, sözlerini şöyle sürdürdü: “6-8 ay sürer dedik ama 3 yıldır bitmedi. 2026’da da ilk yarı zorlu geçecek ama biz buna göre tedbirler alıyoruz. Eski hızıyla yeni yatırıma gücümüz de yok, daha ağırdan alacağız, kontrollü bir şekilde gideceğiz. 2026’da zor bir yıl bize göre ama 2025’ten de iyi olacak diye düşünüyoruz.”
Amazon ve Alibaba’ya kablo rakoru üretecek
Rıdvan Mertöz, teknoloji devlerinin veri merkezi yatırımlarının da kendileri için yeni bir büyüme alanı olduğunu söyledi. Google, Amazon ve Alibaba gibi teknoloji devlerinin data center yatırımlarının kablo rakoru tarafında ciddi bir talep yarattığını ifade eden Mertöz, bu alanlar için özel ürünler geliştirdiklerini ifade etti. Mertöz, “Bu ürünlerle şartnamelere girmeyi başardık. Özellikle Amazon ve Alibaba’nın dünya genelindeki veri merkezleri için özel çözümler üretiyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde de ilk ürünlerimizi göndermeye başlayacağız.
Bu alan, Bimed’in önümüzdeki dönemde daha katma değerli büyümesinin ana eksenlerinden biri olacak” dedi. Mertöz, Çin menşeli ürünlere karşı artan mesafenin Türk üreticiler için önemli bir avantaj yarattığını belirterek, “Çinli teknoloji şirketleri bile kendi ülkeleri dışında yaptıkları yatırımlarda bileşenleri Çin dışında tedarik ediyorlar. Bu durum bizim için fırsat yaratıyor. Ancak içerideki kur dengesizliği nedeniyle İtalyan, Alman ve Fransız üreticilerin yeniden sahaya inmesi rekabeti zorlaştırıyor. Eskiden Avrupalı üreticilere karşı rekabet ve fiyat üstünlüğümüz varken artık bu avantajımızı kaybettik” ifadelerini kullandı.