Sanayide dijital dönüşüm seferberliği

Fikret ÇENGEL

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ile bugüne kadar 2 bin dijital elçi yetiştiren Vodafone Türkiye, Sanayide Dijital Yetkinlik Analizi ile KOBİ'lerin dijital karnesini çıkaracak. Altyapı, veri yönetimi, entegrasyon, dijital pazarlama, mobil uygulamalar ve siber güvenlik gibi servisleri kapsayacak olan bu analizin sonuçlarına göre Vodafone Business, her bir şirkete özel olarak skorlama raporu sunarken, KOBİ’lerin geliştirilmesi gereken alanlarına özgü önereceği çözümlerle de işletmelerin dijital olgunluklarını yükseltmesine katkı sağlayacak. Program kapsamında OSB'lerdeki 10 bin işletmeye ulaşılması hedeflenirken, firmalar hangi alanda eksik olduğunu tespit edip, diğer işletmelerle karşılaştırabilme imkânı bulacak.

“30 milyon kişi temel dijital beceri kazanmalı”

Dijitalleşme çağında işletmelerin, yenilikçi teknolojileri iş yapış şekillerine adapte edebilmesinin büyük önem taşıdığını söyleyen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, bunun için de şirketlerin dijital olgunluk seviyelerinin yüksek olması gerektiğini ifade etti. Kestioğlu, "Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de temel düzeyde dijital beceri ve okur-yazarlıkta yüzde 30'larda.

Avrupa'da bu oran yüzde 54'te. Türkiye’de KOBİ'lerin yüzde 15’i orta seviye dijital beceriye sahipken, üst seviyede sadece yüzde 4. AB'de orta derecede dijital beceri yüzde 39 iken yüksek düzeyde yüzde 25. AB'nin hedefi 2030 yılında bu oranı yüzde 80'lere çıkarmak. Türkiye'nin AB seviyesine ulaşabilmek için 30 milyon kişinin daha temel dijital becerilere sahip olması gerekiyor” dedi.

İşletmelerin dijital olgunluk seviyesi ölçümlenecek

KOBİ’lerdeki çalışanların dijital farkındalık düzeylerini ölçümleyebilmenin son derece kritik olduğunu vurgulayan Kestioğlu, “Bu doğrultuda bizler de Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenleri iş birliği ve OSBÜK’ün desteğiyle imalat sanayi sektöründeki şirketlerin kendi kendilerine dijital olgunluk seviyelerini ölçümleyebilecekleri bilimsel bir test hazırladık.

Sanayide Dijital Yetkinlik Analizi adını verdiğimiz testimizin içerisinde 6 farklı grupta sorular yer alırken; KOBİ segmenti ağırlıklı olmak üzere işletmelerimiz, dijital olgunluk seviyelerini öğrenerek gelişim göstermesi gereken alanlarının röntgenini çekebilecek. Böylece bu şirketlerin hangi alanlarda ilerlemesi gerekiyorsa, Vodafone Business’ın teknoloji adaptasyonu ve inovatif çözümleriyle bu alanlarda fark oluşturabilecekler. Testin sonunda ise işletmelerimiz dijital olgunluk skorları ve o skoru nasıl geliştirebileceklerine dair önerilerin yer alacağı bir rapor görecek” diye konuştu.

Dijital yardım ofisi kurduk

OSBÜK olarak dijitalleşmenin en önemli çalışma başlıkları arasında yer aldığını kaydeden Organize Sanayi Bölgeleri Başkanlık Divanı Üyesi ve Kocaeli Gebze Dilovası OSB Başkanı Mustafa R. Türker de “OSBÜK olarak amacımız, Türkiye’deki sanayi bölgelerine destek vermek. Bugüne kadar sanayicilerimizin yanında olmak adına birçok projeye imza attık.

Bu projeler arasında en önemlilerinden biri de Sanayide Dijital Yetkinlik Analizi. Dünyayla rekabet edebilmek için pek kıstasa dikkat etmek gerekiyor. Fark yaratabilmek için de dijitalleşme çok kritik. Vodafone Business ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz bu projelerimizle OSB ve şirketlerin dijital yetkinliklerini geliştireceğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yol haritamızı oluşturduk

Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Keskin ise konuyla ilgili şunları söyledi; “Bu bilimsel analizin derinlemesine yetkinlik haritalama, sektörel zorluklara proaktif yanıtlar geliştirmek ve değişim yönetimini etkinleştirmek adına kritik bir araç olduğunu belirtebilirim. Sanayide Dijital Yetkinlik Analizi gerçekleştiren şirketler kendilerine sunulmuş yol haritasıyla, teknolojik olgunluk düzeylerini değerlendirerek dijital geleceğe sağlam adımlarla ve çok daha güçlü yürüyecek.”