Şekerbank'ta "Tasarrufun Altın Günü" başladı

Şekerbank'tan yapılan açıklamaya göre, uygulama kapsamında, hangi ayarda olursa olsun bilezik, yüzük, kolye, çeyrek altın, küpe gibi her türlü ziynet altınını Şekerbank şubelerine getirenler, bu ziynetlerini 24 ayar değerinde altın olarak Vadesiz Altın Hesaplarında biriktirebilecek.

Tasarruf sahipleri, ziynet altınlarını Şekerbank şubelerine getirerek, 6 Nisan'dan itibaren haftanın belirli günlerinde düzenlenecek "Tasarrufun Altın Günü" uygulamasına katılabilecek.

İSGOLD eksperleri, ziynet sahibinin her türlü altınının 24 ayar 995/1000 saflıkta gram karşılıklarını şubelerde belirleyecek ve bu altınlar, tasarruf sahibinin banka nezdinde açılan Vadesiz Altın Hesabı'na yatırılacak.

Tasarruf sahipleri, saklama, çalınma ve doğal afetlerdeki tüm risklere karşı istedikleri zaman Vadesiz Altın Hesaplarına ekleme yapabilecek ve altına dayalı işlemlerini bu hesap üzerinden gerçekleştirebilecek.

Söz konusu hesaba yapılacak ekleme 0,01 gram ve katları şeklinde olabilecek. Hesap sahipleri diledikleri zaman yine aynı şekilde ihtiyaçlarını bu hesaptan 0,01 gram ve katları bazında altın karşılığı TL olarak karşılayabilecek.

"Küçük tasarrufları teşvik etmeyi hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank KOBİ Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, "Tasarrufun Altın Günü" uygulamasıyla küçük yatırımları teşvik ederek yastık altı birikimleri ekonomiye kazandırmayı amaçladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Altını, getirisinin yanı sıra geleneksel bir birikim tercihi olarak gören tabana yaygın müşteri profilimizi desteklemeye devam ediyoruz. Müşterilerimiz ya da müşterimiz olmak isteyen herkes, binbir emekle tasarruf ettikleri ziynet altınlarını, çalınma, kaybolma ve doğal afetlerdeki tüm risklere karşı bankamız güvencesinde biriktirebilecekler. Anadolu bankacılığı misyonumuz ve 67 il ile 90 merkez dışı ilçedeki yaygın şube ağından gelen gücümüzle tabana yaygın tasarrufu teşvik etmeyi hedefliyoruz."

Bu arada, "Tasarrufun Altın Günü" uygulaması, 6-14 Nisan tarihleri arasında Şekerbank'ın İstanbul'daki Göztepe, Yeşilköy, Kozyatağı ve Sultanhamam şubelerinde başlayacak. Uygulamanın, ilerleyen günlerde Şekerbank'ın tüm şubelerinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Şekerbank'ın Altın Bankacılığı ürün gamında halen, Vadesiz Altın Mevduatı Hesabı ve B Tipi Altın Fonu bulunuyor. Banka, müşterilerine ayrıca internet bankacılığı ile 24 saat altın alım satım işlemi yapması imkanı sağlıyor.