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Serbest bölge kurucuları güçlerini tek bir çatı altında birleştirdi

Yılda 11 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren ve toplamda 91 bin kişiyi istihdam eden serbest bölgeler, Türkiye’ye daha çok doğrudan yatırım çekmek amacıyla Serbest Bölgeler Kurucu ve İşleticileri Derneği (SEBKİDER) çatısı altında güçlerini birleştirdi.

Haber Merkezi
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Türkiye’deki 19 ser­best bölgeyi temsil eden Serbest Bölgeler Kurucu ve İşleticileri Derne­ği (SEBKİDER) kuruldu. Der­neğin ilk Genel Kurul Toplan­tısı’nda Yönetim Kurulu Baş­kanlığı’na Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi (ESBAŞ) Genel Müdürü Yusuf Kılınç seçildi. Avrupa Serbest Bölge Kur. İşl. (ASB) Genel Müdü­rü Tarkan Değirmenci Başkan Vekili, İstanbul Atatürk Hava­limanı Serbest Bölge Kur. İşl. (İSBİ) Genel Müdürü Erge­nekon Küçük Genel Sekreter, İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölge Kur. İşl.(DES­BAŞ) Genel Müdürü Hakan Ceylan Sayman ve Adana Yu­murtalık Serbest Bölge Kur. İşl. (TAYSEB) Genel Müdü­rü Yusuf Dinçsoy da üye ola­rak görev üstlenerek SEBKİ­DER Yönetim Kurulu’nu oluş­turdular.

Türkiye’ye doğrudan yatırım çekecek

SEBKİDER Yönetim Kuru­lu Başkanı Yusuf Kılınç, hedef­lerinin ülke ekonomisinin ih­racat, istihdam ve üretim aya­ğında güçlü bir dinamo görevi gören serbest bölgeleri daha da geliştirmek ve Türkiye’ye daha çok doğrudan yatırımcı çek­mek olduğunu kaydetti.

Ser­best bölge işleticileri arasın­da sağlanan bu güç birliğinin bu hedefe ulaşmak konusun­da ellerini güçlendirdiğini ifa­de eden Kılınç, SEBKİDER’in Türkiye’nin serbest bölgeler konusundaki bilgi birikimle­rini ve deneyimini yurtdışın­daki çeşitli organizasyonlarda da temsil edeceğini, bu konuda TOBB Serbest Bölgeler Mec­lisi ile ortak projeler geliştire­rek uluslararası platformlar­da Türkiye serbest bölgeleri­ni çok daha iyi tanıtacaklarını vurguladı. Kılınç, “Dernekleş­menin sağladığı güç birli­ği, serbest bölgelere daha çok doğrudan yabancı yatırımcı­yı çekmek için daha etkili ta­nıtım faaliyetleri düzenleme­mizi sağlayacaktır.

Dünyada en iyi serbest bölge modelleri­nin araştırılması ve ülkemiz­deki uygulamalara uyarlan­ması, aynı zamanda bizdeki örnek uygulamaların da tanı­tımının yapılması gibi çalış­malarımızı yoğunlaştıracak bir STK platformu kazanmış olduk. Doğrudan yabancı yatı­rımcının Türkiye’ye ilgisinin artması, mevcut serbest bölge­lerimizde daha fazla ekonomik değer üretilmesini sağlayacak­tır” dedi.

Serbest bölgelerin ekonomiye katkısını artıracak

Kılınç, Türkiye’de bulunan 19 serbest bölgede 2022 yılın­da 32 milyar dolar ticaret hac­mi gerçekleştiğini ve bunun 11 milyarlık bölümünü ihra­cat gelirlerinden oluştuğunu belirterek, şu bilgileri verdi: “Tüm serbest bölgelerde istih­dam sayısı 91 bin kişiyi geçmiş durumda. SEBKİDER ortak platformumuz üzerinden ger­çekleştireceğimiz çalışmalar sonucunda serbest bölgelerin istihdam, üretim ve ihracat ko­nularında Türkiye ekonomisi­ne daha fazla katkı sağlayacak­tır. Derneğimiz aynı zamanda diğer STK’larla da işbirlikle­ri kurarak, toplumsal gelişme­lere ve sürdürülebilirlik çalış­malarına katkı koyacaktır.

Bir başka amacımız da tüm ser­best bölgelerin ortak konular­da birlikte hareketini sağlaya­cak bir bütünsellik sağlamak­tır. Bu güç birliği aynı zamanda serbest bölgelerdeki yatırım­cılara sunulan hizmet kalite­sini artıracak işbirlikleri yap­mamızı da olanaklı kılacaktır. Bölgelerimizdeki yatırımcı­ların günün ihtiyaçlarına uy­gun olarak en iyi hizmetlerden yararlanmaları ve rekabetçi avantajlar kazanmaları için ortak akılla çözümler ürete­ceğiz. SEBKİDER ile sektörü­müz aynı zamanda Ticaret Ba­kanlığı, sanayi odaları ve tüm ekonomik ve sosyal yapılarla koordinasyonunu sağlayacak kurumsal bir yapıya kavuşmuş oldu.

Yüzde 100 doluluk oran­larına ulaşmış birçok serbest bölgelerimizde gelişme alan­larının hayata geçmesi, yeni serbest bölgelerin ekonomiye kazandırılması ve yatırımların artması gibi acil çözüm bekle­yen konular bulunuyor. Derne­ğimiz bu süreçlerin hızlandı­rılması konusunda da aktif rol oynayacaktır.”