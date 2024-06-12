Şiddetin Türkiye'ye etkisi kişi başı 3 bin 241 dolar

Özlem ERMİŞ BEYHAN

Ekonomi ve Barış Enstitüsü’nün (Insti­tute of Economics and Peace- IEP) 2024 raporuna göre şidde­tin Türkiye ekonomisine etkisi 2023 yılı için 278.1 milyar dolar seviyesinde oldu. Şiddetin eko­nomiye maliyeti ise 156.6 milyar dolar olarak hesaplandı. Şidde­tin kişi başına ekonomik etkisi ise Türkiye için 3 bin 241 dolar olarak belirlendi.

Şiddetin ekonomik etkisi mo­delinde IEP, 18 göstergeyi ele alıyor. Aile içi şiddetten suçun işletmelere maliyetine, hane halkının güvenlik ve güvenlik için yaptığı harcamalardan ça­tışma ve şiddetin yayılma etkile­rine, intihar sayısına kadar çok fazla değişken hesaplamalarda dikkate alınıyor.

Dünya Barış Ligi’nde Avrupa’da sonuncuyuz

Rapora göre Türkiye, Global Barış Endeksi’nde Avrupa’da 36’ncı ve son sırada yer alır­ken global sıralamada ise ge­çen yıla göre 0.019 puan düşüşle 139’uncu sırada. Bu, Türkiye’nin 2008’den beri bu listede aldığı en düşük sıralama olarak dikkat çekti. Türkiye’nin sıralamada­ki konumunu etkileyen faktör­ler arasında silahlanmanın yanı sıra silah ihracatındaki artışın da etkili olduğu belirtilen rapor­da, “Türkiye dünyanın en çok or­ta güçte silah ihraç eden ülkesi haline geldi” ifadesi kullanıldı. Rapora göre şiddetten en yüksek zarara Ukrayna, Afganistan ve Kuzey Kore maruz kaldı.