Şiddetin Türkiye'ye etkisi kişi başı 3 bin 241 dolar
Şiddetin küresel ekonomiye etkisi 2023’te 19,1 trilyon dolar oldu. Bu, küresel GSYİH’nın yüzde 13,5’ine ve kişi başına 2.380 ABD dolarına eşdeğer bir rakam.
Özlem ERMİŞ BEYHAN
Ekonomi ve Barış Enstitüsü’nün (Institute of Economics and Peace- IEP) 2024 raporuna göre şiddetin Türkiye ekonomisine etkisi 2023 yılı için 278.1 milyar dolar seviyesinde oldu. Şiddetin ekonomiye maliyeti ise 156.6 milyar dolar olarak hesaplandı. Şiddetin kişi başına ekonomik etkisi ise Türkiye için 3 bin 241 dolar olarak belirlendi.
Şiddetin ekonomik etkisi modelinde IEP, 18 göstergeyi ele alıyor. Aile içi şiddetten suçun işletmelere maliyetine, hane halkının güvenlik ve güvenlik için yaptığı harcamalardan çatışma ve şiddetin yayılma etkilerine, intihar sayısına kadar çok fazla değişken hesaplamalarda dikkate alınıyor.
Dünya Barış Ligi’nde Avrupa’da sonuncuyuz
Rapora göre Türkiye, Global Barış Endeksi’nde Avrupa’da 36’ncı ve son sırada yer alırken global sıralamada ise geçen yıla göre 0.019 puan düşüşle 139’uncu sırada. Bu, Türkiye’nin 2008’den beri bu listede aldığı en düşük sıralama olarak dikkat çekti. Türkiye’nin sıralamadaki konumunu etkileyen faktörler arasında silahlanmanın yanı sıra silah ihracatındaki artışın da etkili olduğu belirtilen raporda, “Türkiye dünyanın en çok orta güçte silah ihraç eden ülkesi haline geldi” ifadesi kullanıldı. Rapora göre şiddetten en yüksek zarara Ukrayna, Afganistan ve Kuzey Kore maruz kaldı.