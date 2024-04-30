Yelkenler rüzgârla doldu sıra sigortada

Esin ÇETİNEL

Yaz kapıda… Herkesi tatlı bir telaş sardı. Yaz tatili planları yapanlar, yazlıklarına gitmeye hazırlananlar ve bir de tabii teknelerini suya indirmek için gün sayanlar.

Bazı tekneler şimdiden denize inmiş durumda ama büyük çoğunluğu yaz hazırlığında son aşamada. Adeta suya kavuşmak için gün sayıyor. Tekne sahibi olmak tabii çok güzel ama birçok öngöremediğiniz riski de beraberinde getiriyor. İşte bu ihtiyaçtan yola çıkan çok sayıda sigorta şirketi de son yıllarda her gün içeriği zenginleştirilen tekne sigortaları ile tekne sahiplerine koruma sağlıyor.

Bu korumaların yanı sıra asistans hizmetler de sunuyor. İçeriğinde, ikame motor veya tekne sağlamaktan, yedek parça sevkiyatına hatta gecelik konaklama ve online tercüme hizmetine kadar tekne sahibinin hayatını kolaylaştıran çok sayıda hizmet var. Tekne sigortalarının fiyatları ise sizin teknenizin yaşından, motor gücüne ve tabii sigortanın içeriğindeki ek teminatlara göre birbirinden oldukça farklı.

“Primler yüksek değil”

Tekne sigorta primlerinin beklendiği kadar yüksek olmadığını ve taksit imkânı sunulduğunu söyleyen Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Taylan Matkap, buna karşın gezinti teknesi sigortası ürünü ile tekneleri denizde, karada, limanda veya tersanede karşılaşabilecekleri olası tehlikelere karşı koruma altına aldıklarını söylüyor.

Deniz kazaları, yangın, korsanlık, hırsızlık, doğal afetler ve üçüncü kişilere karşı sorumluluk gibi poliçe kapsamında yer alan ana teminatların yanı sıra, çevre kirliliği, hukuksal koruma, kişisel eşya, elektronik cihaz, ferdi kaza, acil çekme kurtarma, sigortasız tekne, teknenin taşınması teminatı gibi ek teminatları da sunduklarını söyleyen Matkap, “Müşterilerimize aynı zamanda hasar durumunda uzman hasar ekibi ile teknik destek sağlıyoruz. Sağladığımız geniş teminatlar ve esnek poliçe seçenekleri sayesinde, her tekne sahibi, ihtiyaçlarına ve bütçesine uygun bir sigorta planı oluşturarak teknesini güvence altına alabiliyor” diyor.

“Gezinti teknesi talebi arttı”

Pandemi sonrasında, özellikle gezinti teknesi taleplerinde dikkate değer bir artış gözlemlendiğine dikkat çeken Taylan Matkap, tekne sahiplerine olası riskler konusunda şu uyarıda bulunuyor; “Özellikle iklim değişikliğine bağlı olarak sıklıkla yaşanan olağanüstü hava ve deniz olayları ile deprem ve tsunamiden kaynaklanan hasarlar, tekneler için yüksek riskler oluşturuyor. Gezinti Teknesi Sigorta primleri ise teknenin inşa yılı, cinsi, sürati, bağlama yeri, kullanım amacı, değeri ve hasar geçmişi gibi bilgilere göre tespit ediliyor.”

Yat Asistans Hizmeti

Anadolu Sigorta gezinti Teknesi (Yat) Sigortası sahibi müşterilerine aynı zamanda Yat Asistans Hizmeti de sunuyor.Yat Asistans Hizmeti kapsamında ikame motor/ tekne temini, yedek parça sevkiyatı, kaptan temini, hukuki harcamalar ve acil ihtiyaçlar için avans, otelde gecelik konaklama, online tercüman hizmeti, sağlık danışmanlığı, marina rehberi gibi hizmetler yer alıyor.

Pandemi ile tekne talebi arttı

Aksigorta, kaza ve tehlikelere karşı teknenin kendisinin yanı sıra başka teknelere, marinaya veya 3. şahıslara verilebilecek zararları da teminat altına alıyor. Elektronik cihaz, kişisel eşyalar, makine hasarları, ferdi kaza, çekme kurtarma gibi çeşitli ek teminatlar ile birlikte sigorta kapsamı daha da genişletilebiliyor.

Bu teminatların yanı sıra tekne sahibinin diğer önemli gider kalemlerini azaltmak amacıyla çeşitli işbirlikleri yaptıklarını söyleyen Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran, “Tüm deniz kaza ve tehlikelerine Aksigorta Yat Sigortası ile kapsamlı güvence sağlıyoruz. Türkiye’de özellikle pandemi ile birlikte tekne sahipliği oranı artmaya başladı. Tekne sahipliği arttıkça tekne sigortalarına olan talebin de arttığını gözlemliyoruz. Her tür boy ve büyüklükteki teknenin sigortalanarak güvence altına alınmasının tekne sahipleri açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Aksigorta olarak müşterilerimize taksitli ödeme imkânı da sunuyoruz” ifadelerini kullandı.