“Stratejik planlamalar sonucunda listede önemli bir sıçrama yaşadık”
Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında, geçen yıla göre 96 basamak birden yükselerek 175'inci sıraya yerleştiklerini söyleyen ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Turan, “Bu önemli sıçramanın, şirketimizin stratejik planlamalarının ve operasyonel verimliliğe yönelik kararlı çabalarının somut bir sonucu olduğunu söyleyebiliriz” dedi.
Altı modern üretim tesisi, 4 binden fazla ürün çeşidi ve uzman kadrosuyla yalıtım sektörünün önde gelen üreticileri arasında yer aldıklarını söyleyen ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Turan, ürünlerini altı kıtada ve 75 ülkeye ihraç ettiklerini belirtti.
Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında, geçen yıla göre 96 basamak birden yükselerek 175'inci sıraya yerleştiklerini bildiren Turan, “Bu önemli sıçramanın, şirketimizin stratejik planlamalarının ve operasyonel verimliliğe yönelik kararlı çabalarının somut bir sonucu olduğunu söyleyebiliriz” dedi.
“Ekip çalışmasının önemi var”
Bu başarının sadece kendilerine ait olmadığını, aynı zamanda tüm ekiplerinin özverili çalışmaları ve yüksek performansının bir yansıması olduğunu anlatan Ozan Turan, sıralamadaki bu hızlı yükselişin, pazar dinamiklerine uyum sağlama becerisini, yenilikçi yaklaşımını ve müşteri memnuniyetine verdiği önemi gösterdiğini vurguladı. Turan, Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasındaki hızlı yükselişinin ODE Yalıtım'ın uzun vadeli stratejik planlamalarının ve operasyonel verimliliğe yönelik kararlı çabalarının bir sonucu olduğunu ifade etti.
“Sektörde tercih edilen bir markayız“
Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamayı hedefleyen stratejilerinin, yenilikçi çözümleri ve kalite odaklı hizmet anlayışının, şirketi sektörde tercih edilen bir marka haline getirdiğini kaydeden Ozan Turan, “Bu bağlamda, İSO 500 İkinci listesindeki yükselişimiz hem operasyonel başarılarımızı hem de müşteri memnuniyeti ve marka değeri konusundaki güçlü taahhütlerimizi yansıtıyor” diye konuştu. İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda yer almanın kendilerini heyecanlandırdığını söyleyen Turan, Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer almanın ve üst sıralara tırmanmanın, şirketin stratejik vizyonunu ve teknoloji ile kaliteye verdiği önemin ne kadar etkili olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.
“Avrupa’daki pazar payımızı artıacağız"
2023 yılında hem yurt içinde hem de yurt dışında istikrarlı bir büyüme sergilediklerini belirten Ozan Turan, gerçekleştirdikleri yatırımlar ve 2022'nin sonunda Eskişehir’de faaliyete geçirdiği elastomerik kauçuk köpüğü üretim tesisi sayesinde, Çin ve Almanya arasındaki bölgede teknik yalıtım alanında en büyük üretici konumuna geldiklerini bildirdi.
Kauçuk köpüğü ürün grubunda pazar lideri olarak, yurt içindeki satış miktarını yüzde 40 oranında artırarak bu alandaki güçlü pozisyonunu daha da pekiştirdiklerini anlatan Turan, “Avrupa pazarında rekabetçiliğimizi artırmak amacıyla bu bölgeye yönelik özel stratejiler geliştirdik ve Türkiye’nin yalıtım malzemeleri ihracatının yüzde 16’sını gerçekleştirerek ekonomiye önemli bir katkıda bulunduk. 2024 yılının ilk altı ayı da 2023 ile benzer şekilde başarılı geçti. Bu yıl, Avrupa’daki pazar payımızı genişletmeyi ve yeni iş birlikleri kurmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
“Dijital dönüşüm kapsamında birçok projeyi hayata geçiriyoruz”
Eskişehir ve Çorlu’daki altı modern üretim tesislerinde yapı yalıtımı ve teknik yalıtım olmak üzere iki ana kategoride üretim gerçekleştirdiklerini kaydeden ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Üyesi Turan, yapı yalıtımı alanında geliştirdikleri ürünlerle binaların temelden çatısına kadar ısı, su, ses ve yangın yalıtımı çözümleri sunduklarını bildirdi. Teknik yalıtımda ise tesisat yalıtımından sanayi ve endüstriyel tesislerin yalıtımına kadar geniş bir yelpazede hizmet verdiklerini kaydeden Turan, kauçuk köpüğü, cam yünü ve taş yünü gibi üç ürün grubunu üreten ilk firma olduklarını söyledi.
Dört binden fazla ürün çeşidiyle yalıtım sektörünün en büyük üreticilerinden biri olarak sektördeki güçlü konumunu sürdürdüklerini ifade eden Turan, “Dijital dönüşüm kapsamında birçok projeyi hayata geçiriyoruz. İş ortaklarımızın işini kolaylaştıracak ve hızlandıracak B2B portalının yeni versiyonunun yanı sıra, iş süreçlerinde RPA uygulamaları, yapay zekanın entegrasyonu ve üretimde verimliliği artıracak diğer dijital dönüşüm projelerini yürütüyoruz” dedi.