 “Stratejik planlamalar sonucunda listede önemli bir sıçrama yaşadık”

Altı modern üretim tesisi, 4 binden fazla ürün çeşi­di ve uzman kadrosuyla yalıtım sektörünün önde gelen üreticileri arasında yer aldıkla­rını söyleyen ODE Yalıtım Yö­netim Kurulu Üyesi Ozan Tu­ran, ürünlerini altı kıtada ve 75 ülkeye ihraç ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasın­da, geçen yıla göre 96 basamak birden yükselerek 175'inci sıra­ya yerleştiklerini bildiren Tu­ran, “Bu önemli sıçramanın, şir­ketimizin stratejik planlamala­rının ve operasyonel verimliliğe yönelik kararlı çabalarının so­mut bir sonucu olduğunu söyle­yebiliriz” dedi.

“Ekip çalışmasının önemi var”

Bu başarının sadece kendile­rine ait olmadığını, aynı zaman­da tüm ekiplerinin özverili ça­lışmaları ve yüksek performan­sının bir yansıması olduğunu anlatan Ozan Turan, sıralama­daki bu hızlı yükselişin, pazar dinamiklerine uyum sağlama becerisini, yenilikçi yaklaşımı­nı ve müşteri memnuniyetine verdiği önemi gösterdiğini vur­guladı. Turan, Türkiye'nin İkin­ci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasındaki hızlı yükseli­şinin ODE Yalıtım'ın uzun va­deli stratejik planlamalarının ve operasyonel verimliliğe yö­nelik kararlı çabalarının bir so­nucu olduğunu ifade etti.

“Sektörde tercih edilen bir markayız“

Müşterilerin ihtiyaç ve bek­lentilerini en iyi şekilde karşıla­mayı hedefleyen stratejilerinin, yenilikçi çözümleri ve kalite odaklı hizmet anlayışının, şirketi sektörde tercih edilen bir marka haline getirdiğini kaydeden Ozan Turan, “Bu bağ­lamda, İSO 500 İkinci listesindeki yükselişi­miz hem operas­yonel başarı­larımızı hem de müşteri memnuni­yeti ve mar­ka değeri ko­nusundaki güçlü taah­hütlerimi­zi yansıtıyor” diye konuştu. İkinci 500 Bü­yük Sanayi Ku­ruluşu’nda yer almanın ken­dilerini heye­canlandırdı­ğını söyleyen Turan, Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasın­da yer almanın ve üst sıralara tırmanmanın, şirketin stratejik vizyonunu ve teknoloji ile kali­teye verdiği önemin ne kadar et­kili olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

“Avrupa’daki pazar payımızı artıacağız"

2023 yılında hem yurt içinde hem de yurt dışında istikrarlı bir büyüme sergilediklerini be­lirten Ozan Turan, gerçekleştir­dikleri yatırımlar ve 2022'nin sonunda Eskişehir’de faaliye­te geçirdiği elastomerik kauçuk köpüğü üretim tesisi sayesinde, Çin ve Almanya arasındaki böl­gede teknik yalıtım alanında en büyük üretici konumuna geldik­lerini bildirdi.

Kauçuk köpüğü ürün grubunda pazar lideri ola­rak, yurt içindeki satış miktarını yüzde 40 oranında artırarak bu alandaki güçlü pozisyonu­nu daha da pekiştirdikle­rini anlatan Turan, “Avru­pa pazarında rekabetçili­ğimizi artırmak amacıyla bu bölgeye yönelik özel stratejiler geliştirdik ve Türkiye’nin yalıtım malzemeleri ih­racatının yüzde 16’sını gerçek­leştirerek eko­nomiye önemli bir katkıda bu­lunduk. 2024 yılının ilk al­tı ayı da 2023 ile benzer şekil­de başarılı geçti. Bu yıl, Avrupa’da­ki pazar payımızı genişletmeyi ve yeni iş birlikleri kurmayı hedef­liyoruz” diye konuştu.

“Dijital dönüşüm kapsamında birçok projeyi hayata geçiriyoruz”

Eskişehir ve Çorlu’daki altı modern üretim tesislerinde yapı yalıtımı ve teknik yalıtım olmak üzere iki ana kategoride üretim gerçekleştirdiklerini kaydeden ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Üyesi Turan, yapı yalıtımı alanında geliştirdikleri ürünlerle binaların temelden çatısına kadar ısı, su, ses ve yangın yalıtımı çözümleri sunduklarını bildirdi. Teknik yalıtımda ise tesisat yalıtımından sanayi ve endüstriyel tesislerin yalıtımına kadar geniş bir yelpazede hizmet verdiklerini kaydeden Turan, kauçuk köpüğü, cam yünü ve taş yünü gibi üç ürün grubunu üreten ilk firma olduklarını söyledi.

Dört binden fazla ürün çeşidiyle yalıtım sektörünün en büyük üreticilerinden biri olarak sektördeki güçlü konumunu sürdürdüklerini ifade eden Turan, “Dijital dönüşüm kapsamında birçok projeyi hayata geçiriyoruz. İş ortaklarımızın işini kolaylaştıracak ve hızlandıracak B2B portalının yeni versiyonunun yanı sıra, iş süreçlerinde RPA uygulamaları, yapay zekanın entegrasyonu ve üretimde verimliliği artıracak diğer dijital dönüşüm projelerini yürütüyoruz” dedi.