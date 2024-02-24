Su yalıtımının önemini bilenlerin oranı yüzde 2.2

Mehmet Hanifi GÜLEL

ODE Yalıtım’ın geçen yıl yayımladığı “Su Yalıtımı ve Binaların Deprem Güvenliği Algı Araştırması”na göre, insanların sadece yüzde 2,2'si binaların depreme karşı dayanıklılığında su yalıtımının önemli olduğunu düşünüyor. Oysa ki su yalıtımı uygun yapılmadığı durumda donatılarda oluşan korozyon nedeni ile bir binanın taşıma kapasitesi 10 yılda yüzde 66 oranında azaltıyor.

Araştırmanın ardından harekete geçen ODE Yalıtım, binaların depreme karşı dayanıklılığında su yalıtımının önemini anlatmak için İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nil Türkeri’nin rehberliğinde, Y. Mimar Canan Baş ve Y. Mimar Sürhan Artuğ’un katkılarıyla akademik referans kitabı “Binalarda Su Yalıtımı”nı hazırladı.

ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Üyeleri Ozan Turan ve Erhan Özdemir, Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nil Türkeri’nin katımıyla gerçekleşen etkinlikte, su yalıtımının depreme karşı dayanıklılığın önemine vurgu yapıldı.

ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Turan, "'Su Yalıtımı ve Binaların Deprem Güvenliği' algı araştırmasında vatandaşlarımızın sadece yüzde 2,2'sinin binaların depreme karşı dayanıklılığında su yalıtımının önemli olduğunu düşünmesi bu kitabın hazırlıklarına hız vermemiz ihtiyacını hissettirdi” dedi.