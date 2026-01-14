Talay Logistics, 2026 için 1 milyar TL yatırım yapacak

Hayati ARIGAN

Talay Logistics, 2026 yılında antrepo yatırımını da hayata geçirmeye hazırlanıyor. Şirket, yurt içinde ve yurt dışında yatırımlarına devam ederken yeni satın alma fırsatlarını da gündeminde tutuyor. CEO Onur Talay, büyüme stratejileri doğrultusunda 2026 yol haritasını; fiziksel kapasite artışı, yeni ticaret koridorlarının yönetimi ve karbon ekonomisine uyum başlıkları üzerine kurguladıklarını söyledi.

2025 yatırımı 850 milyon TL

2025’te araç, ekipman ve insan kaynağı yatırımlarına hem Türkiye’de hem de Avrupa’da devam ettiklerini belirten Onur Talay, geçen yıl yurt içinde ve yurt dışında toplam 850 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bu yatırımlarla ekipman havuzunun ve operasyonel kabiliyetlerin geliştirildiğini dile getiren Talay, operasyonel büyümeye paralel olarak istihdamın da arttığını vurguladı. Talay, “Türkiye ve Avrupa’daki şirketlerimizde toplam çalışan sayımız 1.000’e ulaştı” dedi.

Talay, “Türkiye’de gerçekleştirilen 300 yeni ekipman yatırımının yanı sıra Fransa, Romanya ve Bulgaristan’daki iştiraklerimizde de çekici yatırımlarını sürdürürken, 2026 yılı için 1 milyar TL’lik yatırım planlıyoruz” diye konuştu.

“2026’da ticaretin vizesi karbon sertifikaları olacak”

Sürdürülebilirliğin tüm yatırımların merkezinde yer aldığını vurgulayan Onur Talay, AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) etkilerine dikkat çekerek şunları söyledi:

“2026 yılı, SKDM’nin mali etkilerinin net olarak hissedileceği bir dönem olacak. İhracatçılar için lojistik partnerinin sunduğu navlun fiyatı kadar, sağladığı karbon avantajı da belirleyici olacak. Bu nedenle sürdürülebilirlik odaklı yatırım yaklaşımımızı sürdüreceğiz. Filomuzdaki elektrikli çekici sayısını 5 yıl içinde üç katına çıkarmayı hedefliyoruz.”

12 bin metrekarelik antrepo yatırımı

2026 yatırım programı kapsamında altyapıyı fiziksel olarak güçlendirmeye odaklanan Talay, yılın ilk yarısı tamamlanmadan Erenköy Gümrüğü’ne bağlı olarak hizmet verecek yeni antrepo yatırımını hayata geçireceklerini ifade etti. Toplam 15 bin metrekare alan üzerinde konumlanan tesisin, 12 bin metrekare kapalı alana sahip olacağı bildirildi.

Uluslararası iş birlikleriyle küresel genişlemenin sürdüğüne dikkat çeken Talay, İngiltere–İrlanda–Türkiye hattında Davies Turner, Belçika–Türkiye hattında ise Transuniverse Forwarding ile kurulan iş birliklerinin Türkiye–Avrupa ticaretindeki konumlarını güçlendirdiğini belirtti. Talay, “Bu yıl Almanya–Avusturya–İsviçre hattında benzer iş birliklerini devreye almayı planlıyoruz. Bu iş birlikleriyle parsiyel taşımacılık ağımızı daha da güçlendireceğiz” dedi.

Kuzey Afrika, Orta Asya ve ABD hedefte

Büyüme hedeflerinin Avrupa ile sınırlı olmadığını vurgulayan Onur Talay, Tunus merkezli Talay Logistics SARL üzerinden Kuzey Afrika pazarında güçlenmeye devam edeceklerini söyledi. Orta Asya’da, Kazakistan’da yeni bir yatırım hazırlığı içinde olduklarını belirten Talay, hava ve deniz yolu taşımacılığındaki büyümeye paralel olarak ABD pazarındaki yapılanmayı da 2026’da hızlandırmayı planladıklarını aktardı.