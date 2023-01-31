2023 yılında destek bekleyen çiftçilere müjde! İşte çiftçilere verilen destek ve hibeler

İklim değişikliği, artan sıcaklıklar ve yağışlardaki değişiklikler tarım sektörünü olumsuz etkiliyor. Bunun yanında dünya nüfusunun hızla artması, tarımsal ürünlere olan ihtiyacı da artırıyor. Çiftçiler bütün bu değişkenlerle mücadele ederken sürdürülebilir ve dayanıklı tarım uygulamalarına daha fazla bütçe ve emek ayırmak durumunda. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesi hem üretici hem tüketici için önceliklendirilmesi gereken en önemli konulardan biri olduğundan, bu alanda birçok destek projesi hayata geçiriliyor. İlgili bakanlıklar tarafından çiftçiye verilen destek ve hibelerle ihtiyaçların giderilmesi amaçlanıyor.

Çiftçilere Verilen Destek ve Hibeler Nelerdir?

"Türkiye Yüzyılı Sürdürülebilirliğin Yüzyılı" mottosuyla belirlenen yeni politikalar kapsamında, tarımla uğraşan vatandaşlarımıza yönelik destek ve hibeler yer alıyor. Çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yurt içi sertifikalı tohum kullanımı ve üretimi, biyolojik ve biyoteknik mücadele, organik tarım, ÇATAK, iyi tarım, mazot, gübre ve toprak analiz desteği verilmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı "Sen Üret Yeter" sloganıyla 2022 yılında çiftçilere 40,4 milyar Türk lirası tarımsal desteklemede bulundu. Çiftçilere Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Projesi ve Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı ile 966 milyon Türk lirası; Uzman Eller Projesi'yle de 101 milyon Türk lirası hibe verildi. TARSİM kapsamında ise 276,3 milyar Türk lirası tarımsal varlık sigortalanarak güvence altına alındı.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne Nasıl Üye Olunur?

Çiftçilere yönelik destek ve hibelerden faydalanmak için öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) üye olunması gerekiyor. İlk defa ÇKS'ye başvuruda bulunacak çiftçilerin arazilerinin bulunduğu yerleşim yerindeki İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. Daha önce kaydı olan ve kaydını yenilemek isteyen çiftçiler ise e-Devlet Kapısı'ndaki Çiftçi Kayıt Sistemi Kayıt Yenileme Başvurusu hizmeti ile üretim yılına ait ürün bilgilerini güncelleyip yıllık ÇKS başvurularını yapabilirler.

Hayvancılıkla Uğraşan Çiftçilere Yönelik Hibe ve Destekler

Yalnızca tarım değil, hayvancılıkla uğraşan çiftçiler için de hibe ve destekler mevcut. Çiftçiler; e-Devlet Kapısı'nda yer alan Çalışma Hayatım bütünleşik hizmetinde yer alan çiftçi modülü üzerinden anaç koyun/keçi destek bilgisi sorgulama, çiğ süt desteği ödeme bilgisi sorgulama, çoban istihdamı destek bilgisi sorgulama, köy/mahalle sürüsü çoban destek bilgisi sorgulama gibi hizmetlere erişebilirler.