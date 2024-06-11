275 çiftçiye yüzde 75'i hibe ile soya ve ayçiçeği tohumu verildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılı 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' (TAKEP ) kapsamında Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce hazırlanan 'Soya ve Ayçiçeği Üretiminin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi' ile temin edilen sertifikalı soya ve ayçiçek tohumları Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle çiftçilere dağıtıldı. Vali Ali İhsan Su, törende yaptığı konuşmada;

"Mevcut alanlarımızı daha verimli hale getirmenin hesaplarını yapıyoruz. Tarım sektöründe üretimi artırmak için birçok projeyi devletimiz, hükümetimiz uygulamaya koymuştur, koymaya da devam ediyor. Bugün 120 ton sertifikalı soya tohumunu 250 üreticimize dağıtımını gerçekleştireceğiz, 960 kilogram sertifikalı ayçiçeği tohumunu 25 üreticimize vereceğiz. Yaklaşık 9 milyon 333 bin lira değerinde bir proje. Bunun yüzde 75'ini Bakanlığımızın hibesi olarak vatandaşlarımıza vereceğiz" dedi.

Vali Su: "25 Haziran'da emekli oluyorum."

Vali Su, 25 Haziran'dan itibaren emekliliğe ayrılacağını belirterek, "25 Haziran'da yaş haddinden emekli oluyorum. İnşallah gelen valimizle de çok güzel hizmetler gerçekleştirirsiniz. Bu zamana kadar bana verdiğiniz destekten dolayı, beraber yaptığımız hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar da TAKEP kapsamında kullanımı çok mümkün olmayan, nadasa bırakılan veya birinci üründen sonra değerlendirilemeyen alanların tarıma kazandırılması amacıyla ikinci ürün olarak üretilmesi için soya ve ayçiçeği tohumunu çiftçilerle buluşturacaklarını belirtti. Törene, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çiftçiler katıldı.