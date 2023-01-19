54 ülkeye 377 milyon dolarlık domates ihracatı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerine göre ihracatçılar, 2021 yılında Romanya, Ukrayna, Bulgaristan, Almanya, İngiltere, Çekya, İsviçre, İspanya, Kazakistan, Letonya, Rusya, Polonya ve Malezya'nın da aralarında olduğu 54 ülkeye 526 bin 703 ton domates sattı. Domatesten 2022 yılında ülkeye 377 milyon 418 bin dolar döviz girdisi sağlayan ihracatçılar, 2021'de 362 milyon 993 bin dolar olan ihracatı 2022'de yaklaşık yüzde 4 artırmış oldu.

Romanya ilk sırada

Türkiye'nin en çok domates ihracatı yaptığı ülkelerin başında Romanya bulunuyor. Türkiye, Romanya'ya geçen yıl 65 milyon 228 bin dolarlık domates sattı. Romanya'yı 45 milyon 320 bin dolarla Ukrayna ve 38 milyon 113 bin dolarla Bulgaristan izledi. Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Başkanı Müslüm Yanmaz, domates ihracatının 2021 yılına göre göre artmasının sevindirici olduğunu ancak istedikleri rakama ulaşamadıklarını söyledi.

Rusya pazarındaki daralmanın ihracat rakamlarındaki istedikleri artışın gerçekleşmesine engel olduğunu anlatan Yanmaz, “Geçtiğimiz yıllarda Rusya Federasyonu'na yapılan ihracat açık ara öndeydi. Rusya'ya her yıl 200 milyon dolara yakın ihracat yaparken, 2022’de maalesef 33 milyon dolarda kaldık” dedi.