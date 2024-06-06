58. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali 13 Haziran'da başlıyor

Festival öncesi hazırlıklarını tamamlayan üreticiler, yarışmalarda yıl boyunca emek verdikleri kirazlarla şampiyon olmak istiyor.

3 dönüm alanda 7 çeşit kiraz üretimi yapan ve geçen yıl festivalde birincilik kazanan Eşref Meral, 'En iyi kiraz üreticisi' kategorisinde yarışmaya katılacak olmanın heyecanını yaşadığını belirterek,"Önceleri Tekirdağ kirazı için mahallemizde şenlikler düzenleniyordu. Zamanla bir festivale dönüştü. Yine iddialıyım, 2013 yılından bu yana çeşitli derecelere sahibim "dedi.

"Ağaçlarımıza çocuk bakar gibi bakıyoruz"

Eşref Meral, festivalde derece elde etmek için tüm üreticilerin yıl boyunca hazırlık yaptığını ifade ederek, "Festival için hazırlık yıl boyunca sürüyor. Çocuk bakar gibi ağaçlarımıza bakıyoruz" dedi ve ekledi:

"Yarışmada derece elde edince benden mutlusu yok. Geçen yıl birinci oldum, oynayarak çıktım sahneye. Çok güzel bir duygu. 2. olayım üzülürüm, artık öyle bir durum oldu ve uyku uyuyamam. Alıştım şampiyonluğa ve bırakmak istemiyorum. " dedi.

Geçen sene 'En iyi kiraz bahçesi' kategorisinde 1. olan Vedat Ataç da bu yıl yine şampiyonluğa adını yazdırmak için hazırlıklarını tamamladığını dile getirdi.