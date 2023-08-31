ABD'de güçlü talep soya fasulyesine yaradı

Mısır ve buğday Ağustos ayını ekside kapamaya hazırlanıyor. Buğday dünyanın en büyük buğday ihracatçısı Rusya'da arzın fazla olması nedeniyle Kasım ayından bu yana aylık bazda en büyük kaybı vermeye hazırlanıyor.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan soya fasulyesi vadeli kontratları 13.86 dolar/bushel, yani 509.3 dolar/ton seviyesinde belirgin değişim göstermedi. Aylık bazda ise %4.1 yükselmeye hazırlanıyor.

Mısır %0.5 yükselerek 4.83 dolar/bushel yani 190.1 dolar/ton seviyesine yükseldi. Ay başından bu yana ise %5.8 ile Haziran'dan bu yana en büyük aylık düşüşü kaydetmeye hazırlanıyor.

Buğday %0.5 gerileyerek 6.04 dolar/bushel yani 221.9 dolar/ton seviyesine düştü. Aylık bazda ise %9'un üzerinde geriledi.