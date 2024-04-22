AHBİB Türk bulgurunu Rusya’da tanıtacak

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, 2024 yılı ilk çeyreğinde 551 milyon 186 bin dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Türk mutfağında ayrı bir yeri olan bulguru dünya genelinde tanıtmak için hazırladıkları projede Rusya’yı hedef pazar olarak belirlediklerini ifade eden Veysel Memiş, bu ülkede çok yönlü etkinlikler yapacaklarını söyledi.

Veysel Memiş, “Rusya’ya yönelik bulgur ürününün tanıtımının yapılarak imajının geliştirilmesini, pazardaki sürdürülebilirliği ve dikkat çekiciliği sağlayarak ihracatının artırılmasını hedefliyoruz. Projemiz kapsamında sosyal medya platformlarında Türk bulgurunun tanıtımını yapacağız. Rusya’nın en popüler bölgelerindeki dijital ekranlarda Türk bulgurunu göstereceğiz. Rus TV programlarında yer alacağız. Rusya’da tadım etkinlikleri ve iş görüşmeleri gerçekleştireceğiz” dedi.

Etiyopya Alım Heyeti Programı Mersin’de gerçekleştirildi

2024 yılı Ocak-Mart ayları arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 oranında artış sağladıklarını belirten AHBİB Başkanı Veysel Memiş, en yüksek değerlere Irak, Suriye ve Cezayir pazarlarında ulaşırken Tunus, Küba, Endonezya ve Nijerya pazarlarında ihracat hacminde 4 haneli artışlara imza attıklarını duyurdu. AHBİB olarak bir yandan ana ihracat kalemlerinden olan ürünlere yönelik kota uygulamalarının kaldırılması için çalışmalar yürütürken diğer yandan prestijli fuarlarda tanıtımlar yaptıklarını ve ticaret heyetleri düzenlediklerini kaydeden AHBİB Başkanı Veysel Memiş, mart ayında Japonya’nın başkenti Tokyo’da 49’uncusu düzenlenen Foodex Japan Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı’na katıldıklarını, Mersin’de Etiyopya Alım Heyeti Programı’nı başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Veysel Memiş, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) ev sahipliğinde, AHBİB organizasyonunda 18 Mart’ta gerçekleştirilen Etiyopya Alım Heyeti Programı’nda Akdenizli gıda ihracatçılarının 12 Etiyopyalı firmanın temsilcileriyle B2B görüşmeleri yaptığını belirtti. Veysel Memiş, ağırlıklı olarak susam, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörlerinde faaliyet gösteren Etiyopyalı firmaların katıldığı etkinlikte yeni ticaret bağlantıları sağlandığını ifade etti.

"KOBİ'lerimizi MTOSB’deki ortak alanda buluşturacağız”

Bakliyat sektörünün merkezi konumunda bulunan Mersin’de önemli bir proje için de harekete geçtiklerini bildiren Veysel Memiş, MTOSB yönetimi ile ortak protokol ile AHBİB İhracatçılar Sitesi kurulması için prensipte anlaştıklarını açıkladı. Veysel Memiş, “Taslak projemize göre, 150 bin metrekare alana sahip sitede 1.000’er metrekarelik alanların tahsisini sağlayıp, KOBİ ölçeğindeki ihracatçılarımızı ortak bir alanda buluşturarak sektörümüzü büyütmeyi hedefliyoruz. Bu projenin hayata geçirilmesi için yaptığımız çalışmalarda bizlere büyük destek veren MTOSB Başkanı Sayın Sabri Tekli’ye ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yılın ilk çeyreğinde 154 ülkeye ihracat

Mart ayında 196 milyon 928 bin dolar ihracat gerçekleştiren ve 2024 yılı ilk çeyreğinde 551 milyon 186 bin dolar dış satıma ulaşan AHBİB’in performansını ürün grupları ve ülkelere göre değerlendiren AHBİB Başkanı Veysel Memiş, şunları söyledi: “AHBİB bölgesinde sektörümüz 662 bin 843 ton ürünü uluslararası pazarlarda değere dönüştürdü. En yüksek ihracat değerlerine bakliyat, pastacılık ürünleri, şeker ve şeker mamullerinde ulaştık. 2024 yılı Ocak-Mart döneminde 113 milyon 314 bin dolar bakliyat, 84 milyon 412 bin dolar pastacılık ürünleri, 77 milyon 353 bin dolar şeker ve şeker mamulleri ihraç ettik. Yılın ilk çeyreğinde 154 ülkeye ihracat gerçekleştiren Birliğimiz, en yüksek değerleri Irak, Suriye ve Cezayir pazarlarında elde etti. Irak’a 103 milyon 236 bin dolar, Suriye’ye 39 milyon 376 bin dolar, Cezayir’e 29 milyon 573 bin dolar ihracat yaptık. Söz konusu dönemde ihracat hacminde en güçlü artışları yakaladığımız ülkelerin başında Tunus, Küba, Endonezya ve Nijerya geldi. Tunus’a yüzde 2 bin 996 artışla 21 milyon 77 bin dolar, Küba’ya yüzde 2 bin 971 artışla 1 milyon 239 bin dolar, Endonezya’ya yüzde 2 bin 819 artışla 2 milyon 552 bin dolar ve Nijerya’ya yüzde 1.071 artışla 8 milyon 172 bin dolar ihracat gerçekleştirdik.”