Alova Farm'dan yaban mersini üretiminde Fall Creek ile iş birliği

Türkiye yaban mersini pazarında hızlı büyüyen ve yüksek teknolojili üretimiyle dikkat çeken Alova Farm, üretimde çıtayı yükseltti.

Küresel ölçekte yaban mersini genetik çalışmaları, teknoloji ve pazar geliştirme tarafıyla ön plana çıkan ABD merkezli Fall Creek ile iş birliği yapan Alova Farm, yaban mersini yetiştiriciliğinde büyük üretici olacak bir adım attı. İş birliği kapsamında, Fall Creek ile Alova Farm yöneticileri, şirketin Yalova Çobankale mevkiindeki tarlalarında, “Yaban mersini Budama ve Yatırım Alarak Büyüme Fırsatları Etkinliği”ne imza attı. Etkinlik kapsamında sektör uzmanları, bölgedeki çiftçilere, yaban mersinin Türkiye’deki potansiyeline ve yetiştiriciliğe yönelik bilgi paylaşımında bulundu.

Uzun yıllar profesyonel hayatta beyaz yakalı olarak üst düzey görevlerde bulunduktan sonra, çocukluk hayali olan tarıma yönelerek Yalova’nın Altınova ilçesinde üretime başlayan Levent Sarılgan, iki yıl önce yaban mersini başta olmak üzere ahududu, böğürtlen ve Frenk üzümü gibi orman meyveleri yetiştirmeye başladı.

Yaban mersininin henüz Türkiye’de yeterince tanınmadığını söyleyen Sarılgan, “Türkiye yaban mersini konusunda dünyanın en büyük ülkelerinden biri olabilecek potansiyele sahip. Biz bu potansiyeli keşfettikten sonra orman meyveleri portföyümüzde yaban mersinine ağırlık verecek bir stratejiye geçtik. Bu noktada dünyanın en büyük yaban mersini fidesi üreticilerinden ABD’li Fall Creek ile iş birliği yaptık. Bu sayede geleneksel üretim yerine ürün miktarını ikiye katlayacak çeşitlere odaklandık. Türkiye’de ilk kez üretilecek erken hasat yapılabilen ve meyvesinin sertliği nedeniyle raf ömrü uzun ArabellaBlue isimli yeni bir çeşide odaklandık. 12.500 adet fidan ile dikime başladık.”

Türkiye’nin üretimini artırmak üzere tanıtım ve bilgi desteği için kapılarını bölgedeki çiftçilere açtıklarını söyleyen Sarılgan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu meyvede uzman desteği verecek kişilerin sayısı oldukça az. Bu nedenle böyle bir etkinlik düzenledik, çiftçilere tanıtım ve bilgi desteği vermek üzere kapılarımızı açtık. Daha çok çiçek yetiştiriciliği ile anılan Yalova’da yaban mersini için gerekli iklim ve coğrafi koşullar mevcut. Üretim yapmak ve artırmak için tüm imkanlara sahibiz. Bunu değerlendirebilirsek Türkiye’nin halen 5 bin ton olan üretimi katlanarak kısa sürede dünya üretiminde ilk 10’a girecek büyüklüğe ulaşır.”

Türk fideleri dünya pazarına açılacak

50 dönümlük alanda yaban mersinini yüksek teknoloji ile üreten Alova Farm, geçen yıl Letven Capital’in kurmuş olduğu tarım ve tarım teknolojileri alanında Türkiye’nin en çok yatırım yapan girişim sermayesi fonlarından olan TARS Fonu’ndan yatırım aldı. Alova Farm bu yatırım ile 35 bin olan bitki sayısını 75 bine çıkarmayı başardı.

Letven Capital Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Kılıç ise Alova Farm’ın tarım portföylerinde önemli bir yere sahip olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: “Alova Farm, dünyayla entegre olabilecek şekilde üretim yapıyor ve doğru bahçeleri, doğru çiftlikleri oluşturmada örnek rol modelimiz. Fall Creek’le iş birliğimiz, fidelerin Türkiye’de yetiştirilmesi ve bahçemizden çıkacak ürünlerin dünyaya pazarlanmasına entegre olmamızı sağlayacak bir başlangıç noktası. İlerleyen safhalarda hedeflerimiz arasında Fall Creek’le birlikte Türkiye’de yerli fide üretimi de var.”

Etkinlik kapsamında bir konuşma yapan Fall Creek Türkiye Sorumlusu Halil Oymak ise yaban mersininin küresel ölçekte 2.5 milyar doların üzerinde bir pazar yarattığına dikkat çekti ve Türkiye’nin bu pazarın parlayan yıldızı olduğunu belirterek devam etti: “Levent Bey çok iyi bir girişimci ve Alova Farm ile çok önemli işler başardı. Yaban mersinine bu bölgede kendisiyle başladık ve birçok kişi de onun izinden gidiyor. Endüstriye çok büyük katkıları var. Biz de firma olarak dünyadaki en iyi genetikleri, dünyada en çok talep gören fidan çeşitlerini burada yetiştirip buradan dünyaya yaymak istiyoruz.”

Letven Capital’in Alova Farm ile birlikte hedefi katma değerli tarımı hayata geçirmek. Türkiye’nin kilogram başı 1.41 dolar olan ihracat katma değeri karşısında yaban mersini 4-5 kat daha fazla değer üretiyor. Türkiye’de geçen sezonda yaban mersinin kilogram başı kazancının 5 euronun üzerinde gerçekleştiğine dikkat çeken Levent Sarılgan, “Türk çiftçisinin katma değerli ürün üretmesi ve bu sayede gelir seviyesini yukarı çekmesi amacıyla başta yaban mersini olmak üzere süper gıdalara yönelmesi için öncü rol üstleneceğiz” dedi.