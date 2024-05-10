Bakan duyurdu: 944 milyon liralık destek ödemesi kime ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X hesabındaki paylaşımda, destek ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Toplamda 944 milyon 907 bin liralık ödemenin 842 milyon 765 bin liralık kısmı fındık alan bazlı gelir desteği oldu. Süt analizi desteği 84,6 milyonu, düve alım desteği 16,8 milyon lirayı buldu.

Hayvan gen kaynakları desteği 392 bin 900 lira olarak kayda geçerken, sertifikalı tohum üretim desteği 246 bin lira oldu.

Destek ödemeleri kime ne zaman yatacak?

Yumaklı'nın paylaşığı verilere göre kimlik numarası 0-2-4'le bitenlere (Vergi kimlik numrası 0-1-2-3-4-5-7-9'la biten )10 Mayıs'ta saat 18:00'den sonra ödeme yapılacak. Kimlik numarası 6-8'le bitenler (Vergi kimlik numrası 6-82le biten) ise paralarını 17 Mayıs'ta saat 18:00'den sonra olacak.